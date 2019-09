Accordo Eni e Mainstream Power per energie rinnovabili su larga scala

Accordo tra Eni e Mainstream Renewable Power per la realizzazione di parchi eolici, solari e per lo stoccaggio di energia in varie parti del mondo.

Firmato un accordo di collaborazione tra Eni e Mainstream Renewable Power per lo sviluppo di progetti dedicati alle energie rinnovabili su larga scala. L’obiettivo è rivolgersi verso mercati strategici dall’alto potenziale in termini di crescita. L’intesa avrà tra i focus la produzione di energia pulita in diverse aree dell’Africa e del Sud-est Asiatico.

I primi sforzi sul fronte delle energie rinnovabili si concentreranno però sul Regno Unito, con Mainstream che ha “sviluppato, autorizzato e portato alla fase ‘ready to build'” il 35% della capacità eolica offshore della Gran Bretagna nel 2020. Tra i parchi eolici compresi nel progetto anche quelli di Hornsea da 3000 MW e di Neart na Gaoithe (450 MW).

Dal canto suo Eni sta sviluppando progetti “greenfield” e “brownfield” per produrre da fonti pulite su scala globale: obiettivo l’installazione di parchi eolici, solari e per lo stoccaggio di capacità complessiva pari a 1,6 GW entro il 2022 e 5 GW tre anni più tardi (2025). Ha dichiarato Luca Cosentino, Eni – direttore Energy Solutions:

L’impegno di Eni nei progetti rinnovabili è uno dei pilastri fondamentali della strategia di decarbonizzazione dell’azienda che comprende anche la riduzione delle emissioni dirette di GHG in tutte le sue attività, un portfolio low-cost e low-carbon, e investimenti in ricerca e sviluppo. In linea con questi fattori chiave, Eni ha definito un modello di business integrato che si basa sulle competenze specifiche e sui vantaggi competitivi, come le capacità tecniche e la presenza globale dell’azienda. Crediamo che questa nuova partnership con Mainstream porterà ulteriore valore alla nostra attività per le energie rinnovabili, specialmente nell’eolico offshore.

Andy Kinsella, amministratore delegato gruppo Mainstream: