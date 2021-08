Acceleratori di abbronzatura: quali sono i migliori

L’arrivo dell’estate per milioni di donne e uomini in Italia significa mare e relax, staccare dalla quotidianità del lavoro e degli impegni e concedersi un po’ di tempo per sé stessi e per il proprio corpo. L’estate, però, significa anche abbronzatura. Si può davvero dire di esser stati al mare senza sfoggiare un’abbronzatura perfetta che ancora oggi in Italia è sinonimo di eleganza, ma ottenerla non è sempre facile e non a tutti viene così naturale. Che chi dopo due giorni al mare può sfoggiare un colorito degno di due settimane alle Maldive e chi, invece, ha bisogno di un piccolo aiuto. Ed ecco che entrano in gioco gli acceleratori di abbronzatura o attivatori di abbronzatura che dir si voglia, prodotti cosmetici che portano la pelle a raggiungere quell’aspetto tanto sognato e perfetto per fare incetta di like e commenti su Instagram.

Cosa sono e come funzionano gli attivatori di melanina? Gli acceleratori di abbronzatura contengono una serie di ingredienti, più o meno naturali a seconda del prodotto e del brand, che stimolano le cellule alla produzione di melanina, la sostanza responsabile dell’abbronzatura. Più la pelle produce melanina, più scura diventerà la vostra abbronzatura, ma è bene precisare che non bisogna aspettarsi dei veri e propri miracoli e, cosa molto importante, è necessario affiancare agli acceleratori di abbronzatura anche una crema solare protettiva che vi metta al riparo da spiacevoli e spesso dolorose scottature.

Come si usano gli attivatori di abbronzatura? Utilizzare gli acceleratori di abbronzatura richiede un po’ di preparazione ed organizzazione. La situazione ideale, per ottenere il miglior risultato possibile, è quella di iniziare ad usare l’acceleratore di abbronzatura almeno due settimane prima dell’inizio della vacanza, così da preparare la vostra pelle a stimolare la melanina e recepire in modo ottimale i raggi del sole, meglio se anche in abbinamento ad una doccia solare o ad un lettino abbronzante.

I risultati, durante la vostra vacanza, saranno così più rapidi ed evidenti anche solo dopo pochi giorni.

Sono tantissimi i brand che producono e distribuiscono acceleratori di abbronzatura, chiamati anche intensificatori solari o unguenti super abbronzanti a seconda dell’azienda. C’è chi preferisce un prodotto spray per un’applicazione più rapida, chi invece sceglie prodotti in crema o unguenti, o a ancora chi preferisce affidarsi ad acceleratori di abbronzatura che offrono anche una protezione dai raggi solari senza la necessità di affiancare una crema protettiva aggiuntiva e avere così due prodotti in uno.

Vediamo insieme i migliori, perfetti sia per chi ha in programma una vacanza al mare sia per chi, invece, preferisce ottenere un’abbronzatura tramite lampade o lettini abbronzanti.

Gli acceleratori di abbronzatura di Australian Gold

Australian Gold è una delle aziende leader nel settore professionale dei cosmetici solari con oltre 30 anni di esperienza e nel suo vasto catalogo vanta uno degli acceleratori di abbronzatura più affidabili di sempre con una formula messa a punto nel 1987 e rimasta invariata fino ad oggi.

La formula intensificante più venduta di sempre in versione spray gel arricchita di autoabbronzanti e bronzers per un’abbronzatura ancora più scura ed intensa. Contiene:

estratto di guscio di noce per un colore immediato

aloe vera

provitamina B5

vitamine A ed E

Australian Gold Bronzing Dry Oil Spray Intensifier è un olio secco che non unge in formato spray con in più Bronzer immediato ed estratto di noce nera per un extra colore scuro. Contiene la formula Colorboost per ottimizzare la vostra abbronzatura. Ricchi di semi di carota, olio dell’albero di tè australiano, olio di roucou, estratto di banana, aloe vera e vitamina E e fragranza di cocco.

L’unguento super abbronzante de L’Erbolario

Tra i più apprezzati e venduti c’è l’unguento super abbronzante de L’Erbolario, l’alleato numero uno per un’abbronzatura intensa senza filtri con carota, mallo di Noce e aloe.

L’unguento è pensato per chi ha una pelle ambrata e robusta, naturalmente amica del sole. Non include filtri solari e per questo ne consigliamo l’utilizzo in abbinamento ad una crema solare protettiva.

All’unguento super abbronzante, l’Erbolario affianca una crema solare corpo acceleratrice d’abbronzatura che, grazie all’olio di Jojoba, sfrutta un nuovo straordinario acceleratore d’abbronzatura vegetale che aiuta a far risalire in superficie e “maturare” la melanina, stimolando in maniera naturale il sistema biologicamente preposto alla sua formazione.

La crema deve essere applicata a partire da una settimana prima dell’esposizione intensa e anche durante l’intera vacanza.

L’attivatore di abbronzatura di Kosmitaly

Restiamo in Italia con l’attivatore di abbronzatura di Kosmitaly in emulsione idrogel alla tiroxina e mirtilli, indicato anche per i tipi di pelle soggette ad eritemi solari.

Come per gli altri attivatori di abbronzatura, anche la proposta di Kosmitaly deve essere applicata prima dell’abbronzatura per preparare la pelle all’esposizione solare e durante la vostra vacanza, in questo caso abbinato alla protezione solare adeguata al vostro fototipo, così da accelerare la produzione di melanina ed ottenere un’abbronzatura intensa ed uniforme senza rischiare scottature.

L’acceleratore di abbronzatura di Nature’s

Tra gli acceleratori di abbronzatura più venduti su Amazon c’è quello di Nature’s, una crema formulata per favorire un’abbronzatura ultra-rapida, intensa e di lunga durata. Usato sotto il sole intensifica l’abbronzatura mentre, iniziando l’impiego una settimana prima, prepara la pelle all’esposizione solare.

Il gel abbronzante di Nature’s contiene una speciale miscela di Oleil Tirosina e Olio di Loofah, che intensifica e accelera del 65% il naturale processo di pigmentazione della pelle. Si può usare sia nel momento dell’esposizione solare che iniziare ad applicarlo due settimane prima, per preparare perfettamente la pelle ai raggi. Non protegge dai raggi UV, quindi anche qui vi suggeriamo di abbinarlo ad una crema solare protettiva.

Il super abbronzante di COCOSOLIS Choco

Lo spray abbronzante di COCOSOLIS Choco abbina diversi oli bio pressati a freddo, fonti naturali di vitamine, minerali, ingredienti bio-attivi ed antiossidanti che ti aiuteranno ad abbronzarti più rapidamente e a prolungare la tua abbronzatura.

Come gli altri acceleratori d’abbronzatura che vi abbiamo presentato, anche quello di COCOSOLIS Choco deve essere applicato prima dell’esposizione al sole – a partire a due settimane prima per un risultato ideale – e anche durante la vacanza, abbinato però ad una crema solare così da evitare spiacevoli scottature.

L’acceleratore d’abbronzatura con burro di cacao di Coppertone

Il nuovo acceleratore di abbronzatura di Coppertone assicura un’abbronzatura intensa in tempi brevi grazie a una formula esclusiva che contiene uno speciale complesso che accelera il processo d’abbronzatura dell’epidermide e che consente di ottenere un colorito intenso in una sola giornata, aiutando anche a rendere la pelle morbida e liscia.

Contiene Burro di Cacao ed una miscela di estratti botanici come Aloe, Camomilla, Olio di Palma, Eucalipto e Albicocca che aiutano la pelle a mantenersi morbida e levigata.

Fiori di Cipria. Perfetto per tutto il corpo

Un altro prodotto tutto italiano. La crema corpo con attivatore di abbronzatura di Fiori di Cipria contiene tirosina, acido ialuronico e sostanze vegetali in grado di stimolare la pelle a produrre melanina come olio di mandorle, olio d’oliva, burro di karité, estratto di cellule staminali di Centella asiatica. La crema è pensata anche per chi ha una carnagione chiara e la pelle sensibile.

Come per gli altri attivatori di abbronzatura, anche la crema di Fiori Di Cipria deve essere applicata almeno una settimana prima dell’esposizione al sole.