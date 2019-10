Abbraccio: tutti i benefici per la salute

L'abbraccio è un gesto universale che ha effetti benefici per il fisico e per la psiche, alcuni dei quali dimostrati dalla scienza: ecco le proprietà.

Si tratti di un gesto affettuoso oppure romantico, l’abbraccio è una delle manifestazioni più intense per l’essere umano. Può essere infatti un semplice saluto, trasmettere un sentimento oppure diventare una forma tangibile di supporto. A questo gesto sono correlate emozioni positive, come quelle dell’amore e della vicinanza, tanto da avere un effetto immediatamente rinvigorente sia per la mente che per l’organismo. Tutte proprietà che, nel corso degli anni, sono state dimostrate anche dalla scienza: quali sono, di conseguenza, i più famosi benefici per la salute di questa importante manifestazione?

Diffuso praticamente in tutte le culture e le popolazioni umane, e frequente in qualsiasi tipo di rapporto – dall’amicizia all’amore – l’abbraccio è davvero un gesto universale. Di seguito, tutti i vantaggi.

Benefici per il fisico

Sono molti gli studi che, nel corso dell’ultimo decennio, hanno analizzato le proprietà positive di un gesto tanto semplice quanto l’abbraccio. Come facile intuire, poiché stimola il senso del tatto, garantisce un’attivazione immediata del fisico: aiuta a sciogliere le tensioni a livello cervicale, scarica lo stress e distende i muscoli.

Recenti ricerche, tuttavia, hanno svelato come l’abbraccio influisca sul fisico anche come un vero e proprio trattamento per alcune problematiche comuni, quali i dolori muscolari. Questo perché l’azione stimola la produzione di endorfine – degli antidolorifici naturali – nonché di ormoni associati a stati di gioia e soddisfazione come la serotonina e l’ossitocina. Ad esempio, pare che il gesto sia in grado di ridurre l’intensità sia del mal di testa che dei dolori mestruali, accelerandone anche la scomparsa. Ancora, l’abbraccio influisce sul sistema immunitario: il rilascio dei sopracitati ormoni, così come l’aumento della temperatura corporea, risveglia i globuli bianchi rendendoli più attivi nel combattere le aggressioni esterne.

Non ultimo, uno studio pubblicato su Psychosomatic Medicine ha evidenziato come l’azione di abbracciare o di ricevere un abbraccio garantisca effetti positivi sul sistema cardiovascolare, riducendo la pressione sanguigna e regolando la frequenza cardiaca, il tutto a beneficio del cuore e delle arterie.

Benefici per la mente

Oltre alle proprietà sull’organismo, l’abbraccio garantisce effetti positivi soprattutto a livello di psiche. Innanzitutto, si tratta di un valido alleato per ridurre le situazioni di stress: uno studio della Medical University di Vienna ha evidenziato come il contatto tattile generato sia in grado di innalzare sensibilmente i livelli di ossitocina nel sangue – l’ormone dell’amore – facendo precipitare quelli del cortisolo, quest’ultimo collegato proprio agli stati di stress e tensione mentale.

È inoltre estremamente utile per la gestione degli stati di ansia, poiché il rilascio di endorfine nel sangue limita la produzione degli ormoni della risposta “attacco o fuga” – tipici proprio dei momenti di panico – quali il già citato cortisolo. In particolare, così come rivela una ricerca pubblicata su Psychological Science, l’abbraccio garantisce i suoi migliori effetti nell’ansia sociale, aiutando il soggetto affetto ad affrontare tutte quelle situazioni che ritiene insormontabili o particolarmente pericolose.

Ancora, suggerendo un sentimento di inclusione e apprezzamento, è essenziale per il rafforzamento della propria autostima. Non a caso, l’abbraccio è una delle prime connessioni che l’uomo forma nella propria esistenza, sia dal punto di vista fisico che psicologico: nel dettaglio, sono stati dimostrati gli innegabili effetti benefici dell’abbraccio della madre al suo neonato, indispensabile per uno sviluppo psico-fisico corretto.