A lavoro a piedi o in bici, così gli italiani risparmiano CO2

Il tragitto casa-lavoro può essere svolto a piedi e in bici, contribuendo alla propria salute e a quella del Pianeta, lo spiega JoJob.

Possiamo essere ciclisti e camminatori. Almeno per raggiungere il posto di lavoro. È stato l’appello della European Mobility Week 2019 (Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dal 16 al 22 settembre) che quest’anno ha puntato i riflettori sulle modalità di trasporto attivo come camminare e andare in bicicletta. Nella maggior parte dei casi, gli italiani trascorrono infatti le proprie giornate seduti in macchina nel traffico, alla scrivania dell’ufficio, davanti ad uno schermo: integrare l’esercizio quotidiano significherebbe invece risparmiare denaro ed emissioni, nonché allungare la vita dai 2 ai 7 anni.

E se il tempo per fare attività fisica durante la giornata è poco, perché non approfittarne nel tragitto casa – lavoro? A dare il buon esempio in Italia sono i dipendenti di centinaia di aziende che nell’ultimo anno hanno scelto la mobilità dolce per raggiungere il posto di lavoro: si parla di 196.500 i Km percorsi in bici e 39.112 Km quelli a piedi, secondo quanto rivela Jojob, il principale servizio che in Italia offre alle aziende uno strumento completo di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità.

In particolare, la bicicletta è stata utilizzata in un anno per 29.486 viaggi, con una media di 7 km a tragitto, permettendo di risparmiare più di 25 tonnellate di CO2, cifra che corrisponde alla CO2 che – se emessa – richiederebbe di essere neutralizzata da un bosco di 1.277 alberi. Guardando al portafogli, lasciare l’auto a casa ha permesso ai dipendenti di risparmiare in totale 39.300 €.

I lavoratori che amano passeggiare invece, hanno accumulato 19.807 viaggi casa-lavoro, evitato l’emissione di 5 tonnellate di CO2 (neutralizzabili, se emesse, da una foresta di 254 alberi) e risparmiato 7.822 €.

Certificare i viaggi a piedi e in bici

Da oltre un anno l’app di Jojob ha messo a disposizione ai dipendenti di piccole, medie e grandi aziende la possibilità di certificare il proprio viaggio in bici o a piedi per la tratta casa lavoro, ottenendo un report che consente di monitorare il risparmio economico e la CO2 non emessa ed eventuali incentivi e premi da parte dell’azienda. La funzione si integra con quella del carpooling aziendale di Jojob, che già da molti anni consente di certificare i viaggi condivisi tra colleghi e dipendenti di aziende limitrofe per raggiungere la sede aziendale in auto: nel primo semestre del 2019 il carpooling aziendale ha permesso di risparmiare 2.485.520 Km e quasi 500.000 € e di non emettere in atmosfera 323 tonnellate di CO2.

“Siamo orgogliosi di aver dato la possibilità a tante aziende italiane di incentivare i propri dipendenti a raggiungere l’ufficio in bici o a piedi, promuovendo modalità di trasporto sempre più ecologiche, orientate anche al miglioramento della salute e del benessere dei dipendenti. Un’opzione che è stata accolta con grande attenzione dai lavoratori: nel giro di un anno l’utilizzo di Jojob Bici e Piedi è cresciuto dell’800%”, spiega Gerard Albertengo, Ceo e founder di Jojob.