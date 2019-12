7 idee per festeggiare il Capodanno con i bambini

Dal mini cenone in alla serata all’insegna della magia: queste e altre idee per organizzare un Capodanno divertente per i più piccoli.

Chi ha detto che il Capodanno è una festa riservata solo agli adulti? Con un po’ di organizzazione e scegliendo la compagnia giusta, anche per i bambini la notte di San Silvestro può trasformarsi in un’esperienza unica ed emozionante.

La scelta del luogo e delle attività da svolgere la sera del 31 dicembrecon i più piccoli, tuttavia, dipende molto dall’età dei bambini: se hanno meno di tre anni, infatti, è sempre preferibile organizzare una serata a casa, mentre i più grandicelli possono divertirsi anche fuori dalle mura domestiche purché si riesca a tenere lontana la noia. È fondamentale, ad esempio, evitare di organizzare serate con soli adulti e scegliere un posto dove sia previsto un menu per i bambini. Ecco sette idee per festeggiare il Capodanno al meglio anche con i bimbi al seguito.

Mini cenone a casa

Se si sceglie di allestire a casa un classico cenone con parenti e amici, si potrebbe organizzare un tavolo solo per i bambini, facendo in modo che stiano insieme e si divertano in compagnia. Oltre ai giochi da tavolo e alla tradizionale tombola, si possono preparare semplici “botti” fatti in casa, assolutamente innocui e divertenti: si utilizza il cartone tubolare della carta igienica da chiudere, da un lato, con un palloncino annodato e tagliato. Dopo aver riempito il tubo di coriandoli e coperto con della carta da regalo, si tira semplicemente il nodo del palloncino per far “scoppiare” il contenuto, lanciando in aria i coriandoli.

Al cinema

La maggior parte dei cinema multisala garantisce una proiezione speciale proprio la sera di Capodanno: in assenza di alternative, è possibile portare i bambini a vedere un film adatto alla loro età e attendere la Mezzanotte in modo originale.

Al castello

Sono numerosi i castelli che, in varie zone d’Italia, organizzano un cenone di San Silvestro ricco di eventi a tema: tra spettacoli di magia, giullari e giochi di ogni tipo, per i bambini il Capodanno può trasformarsi in un evento davvero unico.

In agriturismo

Molti agriturismi e fattorie didattiche organizzano originali serate di Capodanno perfette per chi viaggia con i bambini. Oltre a prevedere meni speciali pensati per i più piccoli, questo tipo di locali organizza sempre numerose iniziative a contatto con la natura. Ai bimbi sembrerà di poter trascorrere una notte nella casa delle fiabe immersa tra i boschi.

Alle terme

Anche trascorrere qualche giorno fuori porta, recandosi in un complesso termale, rappresenta un modo diverso e rilassante per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Al classico cenone sempre accompagnato da animazione per i piccoli, si possono aggiungere altre attività divertenti e rilassanti, come un bagno nella piscina riscaldata.

In montagna

Chi ha la possibilità di spostarsi per qualche giorno, un’idea sempre gradita ai più piccoli è quella di trascorrere il Capodanno in montagna, approfittando delle numerose offerte pensate proprio per gli ultimi giorni dell’anno. Sarà divertente dormire in baita e assaporare le feste e ammirare i fuochi d’artificio sullo sfondo di uno splendido paesaggio invernale.

All’acquario

Per i bambini appassionati di mare e di pesci, infine, una proposta allettante e originale è quella di trascorrere la sera del 31 dicembre all’interno di una struttura straordinaria come l’acquario: vale la pena informarsi sugli eventi promossi dai principali acquari italiani, che spesso organizzano cenoni e visite guidate esclusive, proprio la sera dell’ultimo giorno dell’anno.