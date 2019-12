7 antibiotici naturali e la ricetta della cosiddetta bomba

Ogni giorno l’organismo umano entra in contatto con una notevole quantità di batteri, correndo il rischio di contrarre infezioni, dalle più banali a quelle che possono portare a conseguenze anche gravi. Poter contare su una rosa di antibiotici naturali è una straordinaria risorsa per la salute, anche tenendo conto dei possibili effetti collaterali legati ai farmaci che svolgono una importante funzione batteriostatica, per inibire la crescita batterica, ma anche battericida.

Gli antibiotici naturali derivano da un gruppo di piante e sostanze che hanno il potere di prevenire e combattere la proliferazione dei batteri nell’organismo. La lista di questo tipo di risorse è lunga, tuttavia la rosa dei più efficaci si riduce a sette.

Aglio

L’aglio è uno dei più potenti antibiotici naturali, ricco di proprietà antibatteriche che derivano soprattutto dal principio attivo, noto come allicina. È nota, ad esempio, l’efficacia dell’aglio contro l’Helicobacter pylori che colpisce lo stomaco.

Limone

Il limone è in grado di esercitare una notevole attività antisettica e, come molti agrumi, è ricco di vitamina C, rivelandosi utile per stimolare il sistema immunitario. È usato come antibatterico anche per combattere molte affezioni della gola e delle vie respiratorie superiori.

Aloe vera

Oltre a essere un potente antinfiammatorio naturale, l’Aloe vera è anche in grado di esercitare la sua capacità battericida, per curare infezioni di origine micotica. L’azione antisettica, inoltre, deriva dall’acido cinnamico e crisofanico.

Cannella

La cannella vanta spiccate proprietà antibatteriche e antimicrobiche e si rivela anche molto efficace per combattere alcuni tipi di funghi. È anche molto ricca di proprietà antiossidanti, importanti per contrastare i danni dell’invecchiamento e proteggere dall’attività dei radicali liberi.

Curcuma

La curcuma, nota spezia di colore giallo-arancio molto usata in cucina, ha una potente azione immunostimolante in grado di rafforzare le difese dell’organismo, proteggendolo dall’attacco di batteri e virus. Vanta anche capacità antinfiammatorie e antiossidanti.

Origano

L’origano è una delle piante dotate di maggiore potenziale antibatterico, rivelandosi efficace soprattutto sotto forma di olio essenziale. È utile, ad esempio, per contrastare le infezioni delle prime vie respiratorie.

Zenzero

Lo zenzero, infine, è noto per le sue proprietà digestive ma non è da sottovalutare la sua capacità antibatterica, che si rivela efficace soprattutto per lenire i sintomi causati dalle infezioni della gola e dei primi tratti delle vie respiratorie.

Bomba: ricetta e benefici

A base di limone, zenzero e curcuma, è possibile preparare un ottimo rimedio naturale, efficace per trattare diversi tipi di infezioni. È necessario aggiungere miele e peperoncino per realizzare la cosiddetta “bomba”: una vera terapia d’urto non farmacologica usata soprattutto per decongestionare le vie respiratorie, placare la tosse e lenire i dolori articolari durante la stagione invernale. In presenza di malanni di stagione, compresa l’influenza, il parere del medico è sempre determinante, tuttavia si può favorire la guarigione facendo ricorso a un composto 100 per cento naturale da sciogliere in acqua e assumere all’occorrenza: per prepararlo occorre miscelare un cucchiaio di zenzero macinato, uno di curcuma, un cucchiaio e mezzo di miele e, infine, un pizzico di peperoncino.