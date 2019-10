6 giochi di Halloween per far divertire i bambini

Fonte immagine: Pixabay

Dalla freeze dance alla classica pignatta rivisitata per Halloween: 6 giochi divertenti da organizzare il 31 ottobre per intrattenere i più piccoli.

Il 31 ottobre si avvicina per i bambini arriva uno dei momenti più attesti dell’anno. Tra il consueto “dolcetto o scherzetto” e la preparazione di un costume adatto all’occasione, Halloween rappresenta sempre un’occasione per divertirsi e dare sfogo alla creatività.

Se si organizza una festa a casa, ma anche per trascorrere una piacevole serata in famiglia, organizzare una serie di giochi a tema è certamente un’idea apprezzata dai più piccoli. Halloween offre numerosi spunti per allestire giochi divertenti e originali: ecco sei idee di sicuro successo.

Fantasma fluttuante

Simbolo per eccellenza di Halloween, il fantasma si presta bene per dare vita a un gioco movimentato perfetto per far divertire i bimbi più piccoli. Bisogna procurarsi un palloncino di colore bianco, da decorare in modo da trasformarlo in perfetto fantasma eventualmente coprendolo con un velo sottile: il gioco consiste nel lanciarselo, preferibilmente da seduti in modo da formare un cerchio, cercando di non fargli mai toccare terra.

Caccia al tesoro

La classica caccia al tesoro, da fare sia all’aperto sia in casa, può essere facilmente rivisitata in occasione di Halloween inserendo personaggi, simboli e oggetti a tema. È sufficiente nascondere bene alcuni oggetti da trovare e preparare dei bigliettini con degli indizi misteriosi da interpretare per poter conquistare la tappa successiva, eventualmente anche dotandosi di cronometro per calcolare il tempo da concedere per ogni ricerca.

Pignatta di Halloween

Un altro gioco sempreverde è la pignatta. Per adattarla alla giornata più paurosa dell’anno è sufficiente realizzare il contenitore in cartapesta conferendo la forma di una zucca o di un cappello da strega rovesciato. Dopo averlo riempito di dolcetti si deve appende in alto, chiedendo poi ai partecipanti al gioco di bendarsi e di cercare di colpirlo in modo da far cadere le leccornie al suo interno.

Freeze dance

Ideale per far scatenare i bambini a suon di musica, la freeze dance è semplice da organizzare e di sicuro successo: è necessario avere a disposizione una playlist di canzoni a tema e una zona della casa sufficientemente grande per poter ballare liberamente senza correre il rischio di sbattere o di danneggiare oggetti delicati. È sufficiente procurarsi un pc, delle casse e un collegamento a Internet per scovare su YouTube le canzoni di Halloween più famose. Il meccanismo del gioco è semplice e consiste nel restare fermi immobili, praticamente congelati, nel momento in cui la musica viene interrotta improvvisamente. Chi sarà sorpreso a muoversi dovrà uscire dal gioco.

Bowling con le mummie

In casa c’è un corridoio stretto e lungo? In questo caso, un’idea brillante è quella di allestire un simpatico bowling utilizzando al posto dei birilli delle comuni bottiglie di acqua vuote travestite da mummie. Realizzarle è semplice, basta avvolgerle con della carta igienica e disegnare due punti neri in corrispondenza degli occhi.

Twister

Anche il classico Twister può essere rivisitato in chiave Halloween, realizzando in casa sia il pannello grande sia la ruota dei simboli. Prendendo un vecchio lenzuolo, si possono disegnare o applicare dei simboli a scelta, come delle zucche o dei pipistrelli. A parte è necessario creare un quadrato di cartoncino da dividere in quattro parti, corrispondenti rispettivamente alle due mani e ai due piedi, collocando al centro una palettina di cartone spesso fissata con un fermacampione. È anche necessario realizzare un disco diviso in settori, ciascuno dei quali contrassegnato con uno dei simboli che compaiono sul lenzuolo. Facendo ruotare la palettina, questa indicherà contemporaneamente una combinazione formata da una parte del corpo e da un simbolo da toccare.