6 curiosità sulle zebre che forse non sapevi

Le zebre sono mammiferi perissodattili erbivori, che appartengono alla famiglia degli equidi (esattamente come i cavalli). Abitano, però, in Africa e si distinguono dagli altri animali per le numerose striature verticali, nere o brune-rossastre, alternate a bande chiare, che si trovano lungo tutto il corpo. Molti esperti ritengono che servano come meccanismo di mimetizzazione per i predatori, altri che servano per le interazioni sociali, agendo come mezzo di distinzione di un individuo in mezzo agli altri. Sono animali estremamente affascinanti e in questo articolo ne parleremo a lungo, approfondendo alcune curiosità poco conosciute su questi straordinari mammiferi!

Lista di tutte le curiosità sulle zebre

Animali particolari le zebre, ecco una lista di sei curiosità interessanti che forse non conoscevi: