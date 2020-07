5 scrub viso naturali e bio da usare quest’estate

Fonte immagine: Istock

Con uno scrub viso bio e naturale ci si prende cura della pelle d'estate nei periodi in cui tende più a stressarsi e seccarsi.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Siamo entrati nel vivo dell’estate ed è venuto il momento di considerare non solo il nostro corpo ma anche il nostro viso attraverso la scelta del giusto scrub naturale. Lo scrub è un esfoliante viso che permette di pulire così profondamente la pelle da rimuovere le cellule morte. Queste ogni giorno, si accumulano sulla superficie a causa del normale rinnovamento, ma anche della sporcizia e dello smog che si depositano sul viso nella routine quotidiana e che rendono la carnagione opaca e spenta.

Per applicarlo è sufficiente essere completamente struccate e dopo aver passato il tonico sulla pelle e – con ancora il viso umido – applicarne un po’ sul viso. Eseguite un massaggio circolare per riattivare la circolazione, insistendo sulle zone più grasse ed evitando quelle delicate come il contorno occhi. E’ importantissimo che lo scrub sia completamente bio e naturale, che non contenga additivi chimici che potrebbero danneggiare la pelle. Di seguito una top five dei nostri preferiti.

Scrub viso naturali: i migliori