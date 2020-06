4,5 milioni di nuovi alberi in 5 anni in Emilia Romagna

Fonte immagine: Freepik

I primi 500mila arriveranno già quest'anno: previsto un bando per i vivai regionali dove cittadini potranno ritirarli gratuitamente e piantarli.

Parliamo di: Inquinamento Ambientale

L’Emilia Romagna strizza un occhio all’ambiente e lo fa con un’iniziativa davvero lodevole: la Regione ha previsto un albero per ogni abitante del territorio. Quattro milioni e mezzo di alberi in più nei prossimi cinque anni, che cresceranno nei giardini privati e delle scuole, in aree pubbliche e private e saranno distribuiti direttamente ai cittadini. Un’operazione che equivale a fermare 26mila automobili l’anno e che porterà all’aumento del 20% del verde nelle città alla fine del 2024: 5 metri quadri in più per ogni abitante.

Il prossimo 22 giugno sarà aperto un bando riservato ai vivai dell’Emilia-Romagna per la distribuzione gratuita degli alberi a cittadini, enti locali, istituti scolastici, associazioni e imprese. A sostenere le spese sarà proprio la Regione, come promesso da Bonaccini in campagna elettorale. Un maxi-finanziamento di 14,2 milioni di euro che la Regione si impegna a mettere in campo fino al 2024, con la prima tranche da 1,6 milioni di euro immediatamente disponibile.

Stefano Bonaccini ha fatto sapere: