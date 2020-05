3 ricette macrobiotiche sane e gustose

L'alimentazione macrobiotica è uno stile di vita che ricercal 'equilibrio, nel rispetto dell’ordine universale e delle leggi della natura.

La dieta macrobiotica non è una vera e propria dieta ma un insieme di scelte di vita. Dal punto di vista nutrizionale, il fondamento è che tutti gli alimenti appartengono a una delle due energie opposte e complementari, lo Yin e lo Yang; del primo gruppo fanno parte gli alimenti molto dolci, quelli amari ed aciduli e quelli molto aromatici, mentre appartengono allo Yang i gli alimenti salati, o poco piccanti, oppure poco aciduli. Sono sconsigliati lo zucchero e i dolci in generale, mentre si promuove il consumo della frutta e degli ortaggi (tranne pomodori, patate, melanzane). Consigliata l’attività fisica. In questo articolo proponiamo 3 diverse ricette da provare per capire se questo regime alimentare fa al caso vostro!

Dieta macrobiotica: 3 ricette

La colazione macrobiotica

Per preparare una colazione macrobiotica perfetta avrete bisogno di questi ingredienti:

1 mela

2 cucchiai fiocchi d’avena integrali

1 cucchiaio uvetta bio

4 Mandorle tritate

La preparazione è semplicissima: basta pelare la mela e tagliarla a pezzetti. Mettetela in un pentolino assieme ai fiocchi d’avena e all’uvetta sciacquata. A questo punto aggiungete un po’ d’acqua e lasciate cuocere per 10 minuti. Siete alla fine: aggiungete le mandorle e aggiungete un cucchiaio d’acqua e cuocete per 5 minuti, finché diventa tenera ma non sfatta. Aggiungete le mandorle tritate e godetevi la colazione. Ora è il momento di rilassarsi.

Il pranzo macrobiotico

Il piatto che vi proponiamo è molto versatile, puoi usare questa crema semplicemente spalmata su del pane integrale pasta madre, ma anche per accompagnare delle verdure facendo una scarpetta gustosissima ma leggera e ed equilibrata. Ecco gli ingredienti che ci servono:

150 g di tofu

5 filetti di pomodori secchi

1 cucchiaio di capperi

2 cucchiai di olio evo

2 rametti di basilico

Iniziate lessando il tofu in acqua per almeno 10 minuti. Il tofu va usato sempre ben cotto per evitare che possa farvi male; dopo averlo cotto, scolatelo e lasciatelo raffreddare. Mettere i 150 grammi di tofu freddo nel frullatore e aggiungete i pomodori secchi, i capperi e il basilico. Avviate e lasciate che si formi una crema morbida e vellutata; alla fine aggiungete l’olio e godetevi il vostro pranzo. Controllate bene la consistenza: se usate la crema macrobiotica sul pane è meglio lasciarla più densa, invece se la usate per condire la pasta, è meglio farla più fluida. Se volete provarla in aperitivo con le verdure crude assicuratevi che sia sufficientemente densa.

La cena macrobiotica

Dopo una giornata interamente dedicata a questa vita macrobiotica, eccoci giunti finalmente alla cena. Per prepararla ci serviranno questi ingredienti:

100g di riso integrale;

1 cipolla;

1 carota;

1 pomodoro;

1 manciata di olive nere;

olio, sale e pepe al bisogno.

Iniziate sciacquando il riso sotto acqua corrente tiepida e proseguire cuocendolo in 300ml di acqua, per una ventina di minuti, coperto e senza mescolare, poi spegnere e lasciar riposare una decina di minuti; intanto prendete una ciotola e tagliate le verdure, mettetele in una padella e saltatele con uno spicchio d’aglio. Aggiungete alla fine anche il riso (potete decidere di condire anche con una spezia come la curcuma per accrescerne ancora di più il gusto). Alla fine aggiungete le olive a pezzetti e cuocete ancora per qualche minuto. La cena è servita.