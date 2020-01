2020: sarà davvero l’anno dei vegani?

Fonte immagine: Instagram

Joaquin Phoenix ha fatto un discorso accorato a favore della scelta vegana, il 2020 vedrà finalmente una conversione a questo regime alimentare?

È stato detto e ridetto: questo sarà l’anno del veganismo. Aumenta la produzione e il consumo di sostitutivi di carne e uova, anche di finta carne, i cambiamenti climatici in corso impongono a tutti un profondo ripensamento delle proprie scelte alimentari, e in aggiunta a tutto questo ci si mettono anche le star. I vip che hanno adottato una scelta alimentare vegana sono davvero tanti, ma uno in particolare in questo 2020 ha puntato i piedi con l’intenzione di fare la differenza a tutti i costi: Joaquin Phoenix, straordinario Joker al cinema e vegano convinto nella vita.

Il Discorso di Joaquin Phoenix ai Golden Globes 2019

A far discutere è stato soprattutto il suo “suggerimento” di servire cena vegana ai Golden Globes 2019 accompagnato da un discorso molto deciso durante la sua (prevedibile) premiazione.

Prima di tutto, voglio ringraziare l’Hollywood foreign press per aver riconosciuto il legame tra allevamenti intensivi e cambiamenti climatici. È una mossa coraggiosa, che lancia un messaggio potente.

Poi parlando dell’Australia ha aggiunto:

È molto bello che tante persone abbiano espresso la loro solidarietà nei confronti di questo Paese, ma dobbiamo fare di più. Penso che tutti possiamo unirci per apportare mutamenti reali: il voto è importante, ma dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni e fare qualche sacrificio nelle nostre vite. Per esempio, potremmo anche evitare di prendere jet privati per andare a Palm Springs. Non c’è nulla da perdere nell’essere gentili con gli altri animali.

Il 2020, dunque, potrebbe essere quello giusto per l’affermarsi della scelta vegana: fattori culturali, ambientali e il sostegno di sempre più figure dello star system possono fare la differenza. C’è da chiedersi però è se rimarrà soltanto una “moda” passeggera o diverrà una scelta reale e tangibile di cambiamento per molte persone.