4 Accessori per cani di cui non potrai più fare a meno

Offerte Amazon per l'iniziativa Riparti alla Grande, disponibili alcuni accessori per cani che cambieranno la vita di proprietari e Pet.

Felici in casa o con spazio in giardino, i cani hanno sempre necessità di stimoli e cura. Oltre all’alimentazione occorre pensare anche ai loro bisogni in termini di attività fisica, protezione dagli attacchi parassitari, ma anche al divertimento e perché no anche a come rendere più agevole e comodo tenere in ordine l’abitazione dove proprietari e fedeli amici convivono e trascorrono molte ore.

Ai tradizionali accessori come collare, guinzaglio, medaglietta identificativa e sacchetti per le deiezioni possono esserne aggiunti alcuni che cambieranno le giornate del vostro cane, rendendole in alcuni casi molto divertenti mentre in altri lo terranno al sicuro dagli agenti esterni. Questa settimana diversi sono gli articoli in offerta su Amazon in occasione dell’iniziativa “Riparti alla grande”. Tra questi anche quelli per gli animali: ecco di seguito alcuni tra quelli che una volta utilizzati diventeranno delle costanti nella vita di proprietari e Pet.

4 accessori imperdibili per cani

Furbo Videocamera

Una videocamera Full HD e visione notturna per scoprire la “vita segreta” del proprio cane, dotata inoltre di un lancia-croccantini che viene azionato grazie all’app gratuita Furbo, disponibile per iOS e Android. Può contenere fino a 100 snack.

Il dispositivo consente inoltre una comunicazione audio bidirezionale, grazie a microfoni e altoparlanti, con la possibilità di essere allertati in caso di abbaio del cane e quella di poter comunicare con lui per calmarlo. È tra le offerte di oggi di “Riparti alla grande” al prezzo di 149 euro.

Pro: Utile e funzionale, comunicazione bidirezionale.

Contro: Prezzo.

Femor Piscina

La piscina Femor è pronta a regalare a cani, bambini e gatti ore di puro divertimento. È realizzata in PVC non tossico, spessore 0,5 centimetri e pannello di compressione per evitare che collassi. Deve essere riempita tra il 60 e l’80% di acqua durante l’utilizzo.

Ha un pavimento antiscivolo, si piega facilmente ed è facile da drenare. Si consiglia però di tagliare regolarmente le unghie al cane per evitare danni alla piscina nel lungo periodo. È tra le offerte di oggi di “Riparti alla grande” al prezzo di 39,18 euro.

Pro: Resistente, comoda, facile da montare.

Contro: Materiale, struttura.

Fretod Collare Antipulci

Il collare antiparassitario Fretod aiuta a tenere al sicuro i propri cani da pulci, zecche, larve, pidocchi e zanzare. Ha una durata di 8 mesi ed è facile da utilizzare. Adatto a tutte le taglie, resta attivo anche dopo il nuoto o in caso di passeggiata sotto la pioggia.

Si tratta di un dispositivo utile a difendere il proprio animale dai parassiti con cui può venire a contatto durante la giornata. Come altri prodotti è incluso tra le offerte di oggi dell’iniziativa “Riparti alla grande” ed è disponibile al prezzo di 11,99 euro.

Pro: Efficacia, profumo, adattabile, ideale per la città.

Contro: Poco adatto alla campagna, livello qualità.

Pixie Lu Tappetino Antiscivolo

Il tappetino antiscivolo Pixie&Lu è un compagno di viaggio ideale per chi si sposta spesso col suo cane, come anche un prezioso strumento per evitare di sporcare spesso il pavimento di casa. Viene venduto con una borsa da viaggio per facilitarne il trasporto in viaggio.

Risulta facile da pulire in quanto realizzato in silicone morbido e flessibile approvato dalla FDA, è inoltre lavabile in lavastoviglie. In offerta durante l’iniziativa “Riparti alla grande”, è disponibile al prezzo di 9,99 euro.

Pro: Comodo, facile da pulire, pieghevole, pratico in viaggio.

Contro: Esclusa base rigida.

Scelta della redazione e consigli utili

Anche a dispetto del prezzo potenzialmente in grado di scoraggiare, la scelta della redazione cade sulla videocamera Furbo. La possibilità di comunicazione bidirezionale con il proprio cane (o gatto) e di lanciare croccantini rappresenta un’ottima soluzione per chi vuole tenere “sotto controllo” il proprio animale e magari farlo sentire un po’ meno solo quando non si trova con lui/lei.