Yogurt rimedio naturale contro le malattie cardiache

Quanti benefici ha il consumo di yogurt? Le ultime ricerche ritengono che sia essenziale, oltre che per aiutare la perdita di peso, anche per proteggersi dalle malattie cardiache. Alcuni ricercatori statunitensi hanno scoperto che le donne che mangiavano yogurt prima di una colazione ricca di carboidrati e ad alto contenuto di grassi avevano livelli più bassi di infiammazione nel loro organismo.

Si pensa a questo proposito che lo yogurt sia in grado di stimolare il rivestimento intestinale e prevenire così l’ingresso di tossine nel sangue. Adesso il punto è focalizzato su un’altra questione importante: lo yogurt mangiato prima di un pasto potrebbe essere una strategia efficace per aumentare il metabolismo e per aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche.

Così almeno affermano i ricercatori dell’Università del Wisconsin-Madison. Questa è l’ultima di una serie di ricerche che dimostrano come un vasetto di yogurt possa aumentare la salute in maniera sorprendente. Lo yogurt può alleviare il raffreddore, può mantenere forti le ossa e riesce a prevenire le infezioni. Il dottor Adam Cunliffe, professore associato di nutrizione umana presso la London South Bank University, ha dichiarato:

Lo yogurt naturale, secondo il mio parere, è un vero e proprio super alimento. Tutti dovrebbero mangiarne almeno una volta al giorno uno o due vasetti da 150 grammi.

Un’idea che trova d’accordo molti altri esperti di nutrizione umana. Il dottor Peter Whorwell, professore di medicina e gastroenterologia all’ospedale universitario di South Manchester, ha fatto notare:

Lo yogurt naturale dovrebbe essere mangiato ogni giorno per tutti i suoi effetti benefici sui batteri intestinali. Diverse prove mostrano che lo stato di salute dei batteri intestinali può influenzare il nostro sistema immunitario, l’umore, i livelli di stress e il metabolismo.

Lo yogurt fornisce proteine e calcio e contiene un livello significativo di iodio, essenziale per la produzione degli ormoni tiroidei. Inoltre fornisce il 30% del nostro fabbisogno quotidiano di fosforo e una quantità raccomandata di vitamina B12 e di potassio.

