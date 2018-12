Villaggio di Babbo Natale in Italia: città, eventi, orari

Per ammirare da vicino il villaggio di Babbo Natale non occorre necessariamente recarsi in Lapponia, a nord di Rovaniemi, dove si trova la dimora di Santa Claus più celebre al mondo. Le occasioni per conoscere Babbo Natale ed entrare nel suo mondo non mancano anche in Italia: dai primi giorni di dicembre, infatti, sono numerosi gli eventi promossi da Nord a Sud per consentire alle famiglie di conoscere questa affascinante figura ed entrare, anche solo per un giorno o poche ore, nella casa e negli altri ambienti popolati dai suoi magici aiutanti.

Ricostruzioni e ambientazioni dedicate al villaggio di Babbo Natale sono state allestite in varie città e località della penisola. Ecco una rassegna degli eventi più interessanti, molti dei quali propongono iniziative in ottica green.

Parco e grotta di Babbo Natale

Partendo dal Piemonte, a Ornavasso (Verbania, Lago Maggiore) si trova l’originale Parco di Babbo Natale così come la sua grotta, situata a 200 metri sottoterra. Quest’ultima è dotata di percorsi sotterranei mentre il parco si caratterizza per vaste aree di boschi e sentieri che si affacciano sul lago. Il sito è visitabile sabato 15 e domenica 16 dicembre, sabato 22 e domenica 23 ma anche lunedì 24, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28. L’ingresso al parco è consentito dalle 9.30 alle 18.00, mentre per visitare la grotta è necessaria la prenotazione con la scelta di una fascia oraria precisa.

Santa Claus a Riva del Garda

Sul Lago di Garda, precisamente a Riva del Garda, è invece possibile visitare la Casa di Babbo Natale aperta ogni fine settimana di dicembre fino al giorno 30. È possibile partecipare a diverse attività, compresi laboratori creativi dedicati all’arte del recupero. Il sito è accessibile il venerdì e il sabato nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30, la domenica dalle 10.00 alle 18.30.

Villaggio e iniziative green in Veneto

In Veneto è situato il celebre Villaggio di Natale Flower di Bussolengo, all’interno dell’omonimo vivaio, aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. L’allestimento comprende la Casa di Babbo Natale circondata dal giardino di luci e altre strutture, compreso il teatro e la fabbrica di giocattoli.

Anche il Sea Life di Jesolo offre fino al 6 gennaio uno spettacolo natalizio originale tra i circa tremila esemplari di creature marine presenti nell’acquario, iniziativa che comprende anche l’allestimento della casa di Babbo Natale. I piccoli visitatori che porteranno un addobbo natalizio realizzato personalmente con materiale riciclato potranno usufruire di uno sconto speciale sul prezzo d’ingresso. L’acquario è aperto nei weekend del 15-16 e 22-24 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio dalle 10.00 alle 18.00.

Villaggio di Natale a Salsomaggiore

A Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, il Villaggio di Natale rappresenta una suggestiva ricostruzione della celebre dimora visitabile dal venerdì alla domenica e tutti i giorni dal 21 al 31 dicembre 2018. Sono previsti diversi percorsi, dal ghiaccio polare al bosco incantato fino alle stanze di Santa Claus. Dal 21 dicembre il villaggio è aperto dalle 9.30 alle 18.30.

Natale nel borgo di Candela

Anche nelle regioni del Sud non mancano gli allestimenti dedicati al villaggio di Babbo Natale, come quello organizzato nel borgo di Candela, nel foggiano. La casa di Santa Claus si caratterizza per le stanze addobbate in modo accurato e per la possibilità di partecipare a laboratori creativi pensati per i più piccoli. La Casa di Babbo Natale è aperta fino al 6 gennaio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 22:30.

