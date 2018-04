Tiziano Ferro sostiene l’adozione di cani e gatti

Loro chiedono solo questo,è tutto quello che cercano. Mi promettete che ogni tanto, quando e se potete, darete una mano a un canile vicino casa vostra? That’s all they need. Can you promise me that - if/when possible - you’ll help a shelter near to where you live? Esto es todo lo que desean. Me pueden prometer que - si/cuando tendrán posibilidad - ayudarán a un refugio cerca de donde viven? GRAZIE !

