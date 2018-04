Tè verde: integratori possono causare danni al fegato

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare sottolinea che gli integratori di tè verde potrebbero causare danni al fegato. Secondo ciò che ha confermato l’Unione Europea, l’assunzione di più di 800 mg di catechine di tè verde ogni giorno può portare a dei problemi di salute.

Generalmente le aziende che si occupano di produrre i supplementi realizzano confezioni con meno di 800 mg di estratti di tè verde. Tuttavia l’Unione Europea ha chiesto di portare avanti altri studi scientifici sull’effetto delle catechine contenute nella bevanda ed eventualmente di riportare i possibili rischi sulle etichette.

I controlli sono stati effettuati in seguito ad una richiesta proveniente dal Canada, nella quale si faceva presente di fare chiarezza sul possibile legame tra integratori di tè verde e danni al fegato. Le autorità canadesi si sono mosse dopo il caso di un adolescente che aveva preso regolarmente gli estratti di tè verde e aveva riportato dei danni al fegato in seguito ai quali aveva avuto bisogno di ricorrere alla dialisi.

Nel corso del tempo sono stati riportati sulle riviste mediche differenti casi di questo genere, come, per esempio, quello di un uomo in Australia per cui era stato necessario un trapianto di fegato o come il caso di una ragazza di 16 anni in Inghilterra ricoverata per una forma di epatite dopo aver assunto pillole a base di tè verde.

Gli esperti hanno analizzato anche i possibili rischi legati al consumo di altri infusi, specialmente dopo un consumo elevato, e hanno riscontrato che il maggior pericolo è determinato dal tè verde. Adesso i loro riscontri scientifici sono stati inviati alla Commissione Europea, che dovrà decidere nel dettaglio su come affrontare questi rischi.

