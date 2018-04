Super-ricarica per auto elettriche: 200 km di autonomia in 8 minuti

Una nuova super-ricarica per auto elettriche per 200 km di autonomia in 8 minuti. La novità arrivano dalla Fiera di Hannover, dove la ABB ha presentato un innovativo sistema per ridurre i tempi di attesa per i proprietari di veicoli elettrici. La società svizzera è partner principale del Campionato di Formula E, la cui tappa romana si è svolta il 14 aprile 2018 nel circuito allestito nel quartiere Eur.

La super-ricarica per auto elettriche affonda le sue radici proprio nel Campionato di Formula E ABB FIA, dove sono state sviluppate soluzioni per ridurre al minimo i tempi di ricarica. Si è partiti dalle monoposto di prima Generazione (dotate di batterie da 28 kWh) con una tempistica di 45 minuti (rispetto ai 330 richiesti per le auto sul mercato) che incrementerà di solo 25 minuti (fino a 70′) per le vetture Gen2, attese il prossimo anno, a fronte di una batteria da 54 kWh.

Dalle novità studiate nel Campionato di Formula E si è arrivati a soluzioni innovative per ridurre i tempi di ricarica delle auto elettriche sul mercato di massa.

Colonnine di ricarica per auto elettriche la cui diffusione potrà avvenire in ogni parte del mondo; a cominciare dagli USA, dove sono stati selezionati dalla Electrify America per un impiego sul territorio statunitense.

