Succhi di frutta a colazione aumentano rischio obesità nei bambini

Bere succhi di frutta a colazione può aumentare il rischio di obesità nei bambini, secondo un recente studio che ha rivelato come anche saltare la colazione renda più propensi a fare più merende nel corso della giornata.

Gli esperti della Medical University di Vienna hanno esaminato le abitudini di 650 bambini, specialmente per ciò che riguarda la colazione, e le hanno confrontate con il loro peso e la loro altezza. Hanno così ribadito l’importanza del primo pasto del mattino, riscontrando come bevendo succhi di frutta aumenti il rischio di incorrere nel sovrappeso o nell’obesità.

Anche saltare la colazione è un’abitudine sbagliata, perché strettamente legata all’aumento di peso, inducendo i bambini a fare più spuntini nel corso della giornata. Gli studiosi fanno notare che i succhi di frutta in commercio non rappresentano una scelta salutare, perché spesso sono ricchi di zuccheri aggiunti e apportano molte calorie.

Ricerche precedenti hanno anche dimostrato come un succo di frutta da 350 ml già pronto possa contenere fino a 9 cucchiaini di zucchero e non è nutriente come la frutta mangiata al naturale. Nel corso della ricerca i bambini che bevevano acqua a colazione avevano il 40% in meno di rischio di essere in sovrappeso. Per questo la principale autrice dello studio, Maria Luger, ha esortato i genitori a ridurre il consumo di zuccheri per i bambini a colazione e ha spiegato:

È molto importante consumare cibi ricchi di fibre, quindi è meglio mangiare una mela o un’arancia invece di bere un succo di frutta. La scelta migliore è bere acqua o tè non zuccherato.

Questi consigli sono molto importanti per evitare anche le possibili conseguenze dell’obesità, rappresentate soprattutto dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiache e da una maggiore incidenza di tumori.

Gli esperti avvertono quanto sia importante mangiare frutta a colazione, aiutando i bambini a raggiungere gli obiettivi dietetici e assicurando loro un’essenziale fonte di vitamina C, di folati e di potassio.

