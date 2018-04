Le sigarette elettroniche sono oggetto da diverso tempo di varie controversie da parte della scienza. Alcuni sostengono che siano un ottimo modo per effettuare una vera e propria terapia sostitutiva della nicotina. Altri pareri non sono d’accordo e mettono in evidenza i possibili rischi in cui si potrebbe incorrere con l’utilizzo di questi accessori.

Quale è la verità sulle e-cig? Di recente sull’argomento è intervenuto il professor Kenneth Johnson, della Scuola di Epidemiologia e Sanità pubblica dell’Università di Ottawa. L’esperto sostiene che le sigarette elettroniche non aiuterebbero i fumatori a smettere, ma potrebbero avere l’effetto opposto.

In un articolo sul British Medical Journal lo scienziato afferma che ritiene irresponsabile raccomandare le sigarette elettroniche per smettere di fumare, come attualmente avviene in diversi Paesi del mondo. Le e-cig non contengono le stesse sostanze presenti nel tabacco, ma secondo gli esperti avrebbero al loro interno delle sostanze chimiche ugualmente pericolose, come la nicotina e la formaldeide.

Alcuni studi hanno collegato in passato queste sostanze alla presenza di bronchiti e agli aborti. Altre prove hanno rilevato che gli aromi tossici potrebbero causare anche dei tumori. Il professor Johnson ha messo in evidenza i risultati di una ricerca del 2016, secondo la quale gli adolescenti che utilizzano le sigarette elettroniche avrebbero una probabilità di 12 volte più alta di utilizzare in seguito prodotti a base di tabacco.

Le affermazioni di Johnson hanno scatenato un ampio dibattito nella comunità medica, con l’intervento di diversi esperti, che affermano invece che le e-cig possono aiutare le persone a smettere di fumare. Paul Aveyard, professore all’Università di Oxford sostiene:

Le prove suggeriscono che le sigarette elettroniche non stanno avvantaggiando l’industria del tabacco, perché il tasso di fumo sta diminuendo.

