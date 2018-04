Sesso: 8 motivi per cui fa bene alla salute

Sono davvero numerose le ricerche che indicano che fare sesso ha numerosi benefici sulla salute, negli uomini come nelle donne. La risposta a diversi miglioramenti del corpo non è spesso in una pillola, ma sta nelle lenzuola: ecco di seguito 8 motivi per cui è possibile migliorare la salute generale in un modo sorprendente.

Studi dimostrano che fare l’amore aiuta a dormire meglio, in particolare sembra che oltre il 60% delle persone indichi che il sonno migliora dopo aver raggiunto il culmine dell’atto con il partner. Migliorerebbe anche la circolazione del sangue e ridurrebbe i livelli ematici di una sostanza chiamata omocisteina che, quando presente nell’organismo a livelli eccessivi, è legata a rischio di trombi e di avere un infarto. Questo vale soprattutto per gli uomini, nei quali anche il sesso è associato a un minor rischio di cancro alla prostata, ma rimangono sconosciuti i meccanismi di tale correlazione.

Un’attività intensa sotto le lenzuola avrebbe anche un effetto antidolorifico specialmente nelle donne, le quali potrebbero trarre beneficio da minori dolori mestruali. Non solo: avrebbe un’azione anti-aging, dunque sarebbe una sorta di elisir della giovinezza, grazie alle endorfine e alle altre sostanze che il corpo rilascia naturalmente durante l’atto.

Fare sesso migliorerebbe anche il cervello e le capacità di memoria: è stato dimostrato che a parità di anni, più di è sessualmente attivi e più le funzioni mentali (memoria, funzioni esecutive superiori come la capacità decisionale) sono buone.

Infine, aspetto da non sottovalutare in un mondo frenetico come quello in cui si vive oggi: le attività sotto le lenzuola rappresentano un ottimo anti-stress, sempre grazie alle endorfine rilasciate dal corpo, capaci di aumentare anche il buonumore.

