Schiarire i capelli: rimedi naturali

Donare riflessi dorati alla propria chioma è un desidero comune, tuttavia non sempre sottoporsi a trattamenti in grado di schiarire i capelli si rivela una strategia efficace e soprattutto salutare. Tinture, decolorazioni e altre procedure chimiche spesso usate per cambiare tonalità ai capelli possono rivelarsi un’arma a doppio taglio, indebolendo e sfibrando soprattutto se usate con una certa frequenza.

Esistono molte alternative per schiarire i capelli senza l’ausilio di prodotti artificiali, rimedi naturali efficaci se applicati con costanza e regolarità. L’uso di ingredienti semplici e derivati dalla natura rende questi metodi ideali anche per nutrire i capelli e a idratate il cuoio capelluto, tuttavia a trovare risultati realmente visibili in termini di schiaritura sono le persone che vantano una chioma non eccessivamente scura, in grado quindi di assorbire i trattamenti in modo ottimale.

Prima di elencare i possibili rimedi naturali per rendere più chiari i capelli non si può non citare una risorsa naturale fondamentale che ha un effetto schiarente soprattutto durante la stagione estiva: il sole, infatti, aiuta a raggiungere questo obiettivo soprattutto.

Camomilla e miele

Sia la camomilla sia il miele vantano un elevato potenziale schiarente, amplificato quando i due componenti sono usati insieme: per schiarire la chioma è utile effettuare l’ultimo risciacquo dopo lo shampoo usando una tazza di camomilla da sola, eventualmente anche applicandola con un comune spruzzino durante l’esposizione al sole. Riflessi caldi e dorati, invece, si ottengono preparando una maschera a base di camomilla e miele miscelati accuratamente da applicare sui capelli asciutti avvolgendo la testa con della pellicola trasparente, lasciando in posa per circa mezzora prima di sciacquare e procedere con il lavaggio.

Bicarbonato di sodio

Anche il bicarbonato di sodio, grazie all’azione schiarente, può essere usato per rendere meno scuri i capelli: è sufficiente mescolarne poco allo shampoo oppure applicare questo composto sulle ciocche da schiarire, aiutandosi con un pennello usato per le tinture.

Birra chiara e albume

La birra rappresenta un ottimo schiarente naturale, soprattutto in unione con l’albume d’uovo: i due ingredienti mescolati insieme devono essere spalmati sui capelli umidi in modo uniforme, coprendo la chioma e facendo in modo che il composto venga assorbito completamente nell’arco di un paio di ore. Successivamente si può procedere con il lavaggio.

Burro di Karitè

Il burro di Karitè vanta un blando effetto schiarente, tuttavia usarlo sui capelli significa anche ottenere altri benefici: un impacco a base di questa crema sulla chioma asciutta aiuta a ridurre secchezza ed effetto crespo.

Henné biondo

Tra le varianti di henné, quello biondo può aiutare a conferire riflessi biondi e intensi ai capelli chiari grazie alla presenza di una miscela di erbe particolare, dalla Lawsonia inermis alla camomilla e al rabarbaro. Si usa sciogliendo la polvere in acqua calda unendo yogurt al naturale e olio vegetale e applicando questo composto, a distanza di qualche ora dalla preparazione, sui capelli puliti lasciandolo in posa un paio di ore prima di effettuare il consueto shampoo.

Succo di limone

Infine, il succo di limone rappresenta un eccellente schiarente molto facile da usare. I capelli possono essere impregnati di succo e coperti con una salvietta per circa mezzora, prima di risciacquare abbondantemente.

