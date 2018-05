Il formaggio grattugiato preconfezionato non ha sempre il 100% di formaggio, anzi: quello che i consumatori non notano, e non possono comprendere all’assaggio, è che sarebbe allungato con fecola di patate economica e, addirittura, cellulosa. Un’idea decisamente poco appetitosa, quest’ultima, come sostenuto da K-Tipp, il mensile dedicato ai consumatori svizzeri.

Parmigiano, groviera, mozzarella: prodotti caseari di questo tipo sono disponibili anche nella versione grattugiata, venduta in confezioni spesso e volentieri comode per single e famiglie. Ma oltre al formaggio vi sarebbero dunque altri ingredienti che nulla hanno a che fare con questo alimento.

Come spiegato da K-Tipp, Migros vende la “mozzarella cucina” grattugiata di Galbani che, com’è possibile leggere sull’etichetta, contiene anche fecola di patate; il formaggio grattugiato “Le Gruyère” di Aldi contiene anche amido di patate; il “mix di formaggi freddi” di Lidl contiene amido di mais; Leshop e Coopathome vendono la mozzarella Galbani “Grattugiata” o “Santa Lucia”, sulle cui confezioni c’è scritto “100 percento di mozzarella”. Invece, nella lista degli ingredienti viene citata la cellulosa additiva (E460 ii), “una sostanza ottenuta dalle parti in legno delle piante“, viene sottolineato.

Per evitare di acquistare prodotti di consumo che effettivamente non contengono il 100% dell’alimento dichiarato sul fronte della confezione, come sempre il miglior consiglio è quello di leggere accuratamente l’etichetta sul retro.

