Sauna: 4 volte alla settimana riduce il rischio di malattie cardiache

I benefici della sauna sembrano davvero essere infiniti. Alcuni sostengono che sia ottima per dimagrire e per depurare l’organismo, consentendo ad esso di liberarsi dei liquidi in eccesso e insieme a questi ultimi anche delle tossine accumulate.

Molti provano la sauna per eliminare lo stress e l’insonnia, per aiutare la respirazione e per rafforzare le difese immunitarie. Un recente studio si è focalizzato sui benefici della sauna, affermando che è ottima da fare almeno 4 volte alla settimana per favorire l’attività cardiaca. La sauna sarebbe insomma un ottimo rimedio per la prevenzione delle malattie che interessano il sistema cardiovascolare.

Gli esperti dell’Università della Finlandia orientale hanno messo in evidenza che la sauna potrebbe stimolare il cuore a funzionare meglio e a ottenere ottimi vantaggi per il benessere individuale. Il professor Kausik Ray, esperto dell’argomento dell’Imperial College di Londra, ha spiegato:

Lo studio suggerisce che sia la frequenza che la durata della sauna sono associate a benefici a favore della sopravvivenza.

Gli studiosi hanno anche visto che chi fa regolarmente la sauna raggiunge benefici importanti anche per quanto riguarda l’abbassamento della pressione del sangue. Anche questo è un altro fattore che può mettere meno in pericolo il cuore e può tutelare la salute.

Un altro beneficio sempre a vantaggio della salute cardiaca sarebbe costituito dal miglioramento della circolazione, come quando si fa attività fisica. Tutto ciò permetterebbe di rendere le arterie più elastiche e quindi di essere meno soggetti alla formazione di coaguli spesso all’origine dell’ictus. Un altro motivo in più per fare di tanto in tanto una sessione di sauna, anche per sentirsi più rilassati e affrontare con meno fatica gli impegni della vita quotidiana.

Se vuoi aggiornamenti su Rimedi naturali inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing