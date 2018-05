L’introduzione dell’obbligo dei sacchetti biodegradabili in Italia sembra aver portato come conseguenza all’aumento delle vendite dell’ortofrutta fresca confezionata, anche se a parità di prodotto quest’ultima costa molto di più. Lo rivelano i risultati del panel Ismea sui consumi domestici delle famiglie italiane, condotto con il supporto di Nielsen.

La ricerca evidenzia che nei primi tre mesi del 2018, ovvero nel primo periodo di attuazione della legge 123/2017 che obbliga all’uso dei sacchetti bio per la spesa di frutta e verdura, le vendite di ortofrutta fresca confezionata sono cresciute rappresentando il 32% del totale contro il 29% del primo trimestre 2017, a discapito dei prodotti sfusi diminuiti del 3,5% e del 7,8% nella relativa spesa.

Nello specifico l’aumento degli acquisti dei prodotti già confezionati ha riguardato essenzialmente gli ortaggi (+6%), le patate (+3%), la IV gamma (+3%) e gli agrumi (+6%), mentre la frutta ha registrato un calo del 10% circa. Secondo Ismea:

La novità e la sorpresa contenuta nei dati relativi al primo trimestre 2018 sta nella forza impressa a questa tendenza dall’entrata in vigore della nuova disposizione.

Anche a seguito della forte copertura mediatica effettuata dalla stampa nazionale per informare i consumatori italiani sulla nuova regola per la spesa, si legge che questi numeri:

Rendono ipotizzabile come la reazione istintiva avversa dei consumatori abbia fornito un’accelerazione a un processo di sostituzione di per sé già in atto.