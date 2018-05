RiminiWellness OFF 2018: divertimento “fuori salone”, il programma

Palinsesto ricco di iniziative quello proposto da RiminiWellness OFF 2018. Le attività “fuori salone” animeranno Rimini e la riviera romagnola collegandole virtualmente alla fiera internazionale dedicata al fitness, allo sport, al benessere e all’alimentazione. Un benvenuto speciale alla buona stagione in arrivo, con eventi all’aperto, incontri e feste sulla spiaggia in programma dal 31 maggio al 3 giugno.

Tra le novità 2018 più attese a RiminiWellness OFF la Virgin Active Urban Obstacle Race, organizzata da RCS Sport – RCS Active Team e prevista per sabato 2 giugno con partenza alle 17:30 dal Ponte di Tiberio; qui verrà allestito un Villaggio che accoglierà gli appassionati fino a sera. Il percorso si snoderà attraverso il centro storico di Rimini, toccando il Duomo Malatestiano e i parchi cittadini XXV Aprile, Cervi e Olga Bondi.

Un percorso che prevede 7 km e 10 ostacoli, studiati per sfidare i corridori appassionati di allenamento funzionale. Parteciperanno anche due testimonial d’eccezione: il l’ex rugbista e volto TV Andrea Lo Cicero (col suo team “Il Barone”) e la schermitrice olimpionica Rossella Fiamingo (col team “Rossypuppy”). I partecipanti alla corsa potranno decidere di correre con uno dei due team al momento dell’iscrizione, che potrà essere fatta attraverso il sito urbanobstaclerace.it. Al termine della corsa il Villaggio della race aprirà le porte a una serata di food & beverage e dj set.

Torna dopo il successo dello scorso anno l’appuntamento con la Boathlon Monster Competition, protagonista l’aquapark galleggiante più grande del mondo allestito nel mare riminese. Il via alle attività è in programma per sabato 2 giugno alle 9 presso il parco acquatico galleggiante BoaBay, mentre la partenza è prevista presso la battiglia antistante il bagno 56 di Rimini. Il record da battere per la gara di nuoto attraverso il percorso perimetrale del parco è di 10 minuti e 22 secondi e appartiene a Simone Sabbioni, il nuotatore olimpico riminese e primatista italiano dorso, anche quest’anno tra i partecipanti.

Diverse le serate in programma per RiminiWellness OFF 2018, a cominciare dal tradizionale Street Food & Much More targato Kennedy Cake, che ospiterà i visitatori dal venerdì alla domenica (a partire dalle 18) nello spettacolare villaggio di 300 metri allestito a piazzale Kennedy. Prevista la partecipazione anche di 14 ristoranti riminesi che proporranno la loro versione “di strada”. Ingresso al locale con il biglietto della fiera o con il coupon dedicato per la Villa delle Rose, che proporrà inoltre eventi speciali da venerdì a domenica al prezzo di 15 euro (drink incluso).

Appuntamento dal giovedì alla domenica presso il Turquoise Beach Club: presentando il biglietto d’ingresso RiminiWellness si potrà partecipare alla cena spettacolo, in programma alle 21, e a partire dalle 23 al Chiringuito beach party. Al Coconuts si festeggerà con il Wellness Party nelle serate di venerdì e sabato, per ballare al ritmo di diverse musiche. L’ingresso è fissato a 8 euro con consumazione (per chi presenterà il biglietto di Rimini Wellness 2018).

