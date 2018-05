RiminiWellness 2018: domani al via la fiera del fitness

Prenderà il via domani RiminiWellness 2018. La fiera del fitness, del benessere e dello sport promossa da Italian Exhibition Group darà vita a incontri, lezioni, work out e divertimento da giovedì 31 maggio fino a domenica 3 giugno. Diverse le novità in arrivo in fiera, e tra gli eventi di RiminiWellness OFF, come la Virgin Active Urban Obstacle Race (in programma sabato 2 giugno attraverso il centro storico di Rimini).

Si partirà alle 12 con il taglio del nastro ufficiale previsto nella Hall sud di RiminiFiera, ingresso via Emilia, alla presenza tra del sindaco di Rimini Andrea Gnassi, del presidente IEG Lorenzo Cagnoni e di diversi atleti quali Sofia Goggia (campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongchang 2018 e detentrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2018), Dorothea Wierer (biatleta, vincitrice della Coppa del Mondo individuale nel 2016) e Peter Fill (vincitore di due medaglie iridate, di due Coppe del Mondo di discesa libera e di una Coppa del Mondo di combinata).

Tra i primi ospiti dell’evento la tuffatrice Tania Cagnotto, che alle 16:30 presenterà in anteprima presso la Hall sud il libro “Oro, Argento e Tania”, edito da Mondadori Electa, e firmerà le copie per i fan. Presente anche il nuotatore olimpico riminese Simone Sabbioni, primatista italiano nei 100 metri dorso. Diverse le attività all’insegna del benessere previste nella quattro giorni di RiminiWellness, come anche i protagonisti aziendali e professionali del settore “fitness e sport”: 129 mila metri quadrati saranno a disposizione delle circa 400 aziende italiane ed estere presenti in fiera.

Per quanto riguarda i momenti di formazione tra i partner più attesi figurano CONI, Università italiane, Assosport, ANIF-Eurowellness, Edi.Ermes, l’associazione internazionale IDEA Health and Fitness Association, leader nel mondo per la formazione professionale e il costante aggiornamento degli operatori fitness e wellness, e la tedesca DSSV Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen.

Riconfermate per RiminiWellness 2018 le sezioni: WPRO (settore b2b di aziende e professionisti); WFUN (pubblico active di appassionati); Food Well Expo (area dedicata all’alimentazione sana per chi è in movimento); Rimini Steel (destinata alla cultura fisica); Riabilitec (focalizzata sulle tecnologie innovative di rieducazione motoria).

A disposizione dei visitatori di RiminiWellness 2018 vi saranno 46 palchi, di cui 5 per il Pilates, 5 acquatici, 6 per la danza, 4 destinati all’Indoor Cycling, 17 al fitness, 5 al Walking e 4 allo Yoga. Saranno oltre 1500 le ore di lezione previste, con 1960 sessioni di allenamento programmate nei 4 giorni di apertura. Previste inoltre agevolazioni per chi vorrà raggiungere la fiera in treno (attiva la stazione ferroviaria interna al quartiere fieristico).

