Rimini Wellness 2018: fiera del fitness dal 31 maggio al 3 giugno

Si rinnoverà dal 31 maggio al 3 giugno 2018 l’appuntamento con Rimini Wellness. La manifestazione dedicata al benessere e al fitness tornerà con la conferma delle iniziative promosse all’interno delle scorse edizioni e tante novità. Fitto il programma degli appuntamenti, tra i quali spicca il debutto riminese della Virgin Active Urban Obstacle Race, che si svolgeranno tra la Fiera di Rimini e il lungomare cittadino.

Rimini Wellness 2018 rappresenta la tredicesima edizione della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group, pronta a presentare ai visitatori un’offerta che vede la partecipazione dei maggiori operatori dei settori fitness, SPA, relax, danza, scienze riabilitative, fino al turismo e al design.

Forte la presenza di espositori provenienti da Est Europa, Sud America e Medio Oriente, come ricco sarà il programma formativo, che potrà contare su partner importanti e qualificati del settore, italiani e internazionali: tra questi figurano CONI, Università italiane, Assosport, ANIF- Eurowellness, Edi.Ermes, l´associazione tedesca DSSV Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen, per un totale di 25 sale dedicate a convegni e seminari. Confermate le sezioni ormai collaudate di Rimini Wellness:

WPRO, rivolta al settore b2b di aziende e professionisti;

WFUN, per il pubblico active di appassionati;

FoodWell Expo, l´area dedicata all´alimentazione sana per chi è in movimento;

RiminiSteel, destinata alla cultura fisica;

RIABILItec, focalizzata sulle tecnologie innovative di rieducazione motoria.

Grandi numeri anche per quanto riguarda i palchi attivi durante Rimini Wellness 2018, 46 tra Pilates (5), acquatici (5), danza (6), indoor cycling (4), fitness (17), walking (5) e Yoga (4). L’area Acqua coprirà 350 metri quadrati per un totale di 1200 metri cubi: prevista la partecipazione di oltre 500 “presenter” da tutto il mondo per oltre 1500 ore di lezione e 1960 sessioni di allenamento nei 4 giorni di apertura.

È in programma il 2 giungo la Virgin Active Urban Obstacle Race, corsa che unirà al “running” degli esercizi ispirati all’allenamento Funzionale. A completare l’offerta gli appuntamenti compresi nel circuito RiminiWellness OFF e i molti eventi notturni che estenderanno il divertimento alla riviera romagnola.

Se vuoi aggiornamenti su Tornare in forma inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy