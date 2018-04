È rimasto quasi una settimana sotto le macerie, in attesa di essere trovato e tratto in salvo. È questo l’ultimo aggiornamento sul caso della palazzina crollata a Rescaldina, nei pressi di Milano, lo scorso 31 marzo, forse a seguito di una fuga di gas. Rocky, un cane di razza Shih-tzu, è stato rinvenuto questa notte dai vigili del fuoco, spaventato ma fortunatamente ancora in vita.

Il ritrovamento, così come riferisce Repubblica, è avvenuto attorno all’1: i vigili del fuoco hanno estratto il cane dalle macerie, dopo una settimana dal crollo della palazzina. L’animale, per quanto scosso dall’accaduto, è stato giudicato in buone condizioni di salute: secondo quanto riportato dal quotidiano, il quadrupede mostrerebbe solo escoriazioni minori sul corpo, nulla però di preoccupante.

Stando alla ricostruzione, i vigili del fuoco avrebbero sentito dei rumori provenire da una piccola apertura, identificando quindi la presenza dell’animale. Il cagnolino, di piccole dimensioni come qualsiasi esemplare di razza Shitzu, è stato quindi pulito dalla polvere che ne ricopriva il manto, poi dissetato tramite una bottiglietta d’acqua. Infreddolito, è stato perciò avvolto in una coperta termica. La successiva scansione del microchip ha permesso di identificare i proprietari del quadrupede.

Il ritrovamento dell’animale ha generato comprensibile gioia e commozione, soprattutto date le condizioni di salute buone, nonostante la prolungata permanenza dell’animale sotto le macerie e i detriti causati dal crollo. La notizia è rapidamente balzata su tutti i media, comprese le reti sociali, generando grande entusiasmo nell’opinione pubblica, soprattutto da chi da giorni segue gli aggiornamenti provenienti dal comune in provincia di Milano.

Così come già noto, il crollo della palazzina di Rescaldina ha coinvolte 9 persone: non vi sono state vittime, ma uno degli abitanti si trova ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

