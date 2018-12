Regala un albero a Natale: in palio un viaggio in Tanzania per due

Regalare un albero a Natale può rappresentare un gesto utile a preservare l’ambiente e il futuro del Pianeta. Può rivelarsi però anche un modo inconsueto per regalarsi una vacanza imprevista, come accadrà per coloro che parteciperanno all’iniziativa lanciata da Treedom.net e intitolata “Incredibile, ma vero”.

Dal 2010 Treedom pianta alberi in tutto il mondo all’interno di progetti incentrati sulla sostenibilità ambientale e sociale. Tra gli impegni più recenti della società fiorentina quello di sostenere la riforestazione dei boschi veneti gravemente colpiti dagli eventi meteorologici dello scorso 29 ottobre.

Chiunque vorrà partecipare potrà scegliere in quale zona del mondo piantare il proprio albero, scegliendo inoltre la comunità da sostenere in questo modo. Dai partecipanti verrà scelto anche il tipo di arbusto (sempre locale), che verrà poi piantato direttamente dai contadini del posto: in seguito sarà possibile seguire la crescita dell’albero attraverso una pagina web dedicata, un servizio di geolocalizzazione e degli scatti fotografici.

Chi sosterrà la campagna Treedom regalando un albero durante il periodo di Natale (entro il 31 dicembre 2018) parteciperà di diritto all’estrazione del viaggio per due in Tanzania. Non meno importante, contribuirà a riparare i danni ambientali prodotti dall’inquinamento in termini di emissioni di CO2. Grazie alle sue particolari iniziative di riforestazione Treedom.net è stata inclusa dal Financial Times nell’elenco delle 100 imprese europee che stanno guidando l’innovazione continentale.

Se vuoi aggiornamenti su Natale 2018, Tipi di Alberi inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing