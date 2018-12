Raccolta differenziata plastica: bonus in arrivo con i Ricicla Point

Il riciclo della plastica diventa un guadagno anche a Livorno dove sono stati istallati due Ricicla Point, i cestini intelligenti che convertono i rifiuti in plastica in buoni sconto. Gli innovativi eco-compattatori da 2,5 metri cubi e 900 litri di capienza per la raccolta di bottiglie, flaconi e lattine destinate al riciclo.

I due compattatori non si limiteranno però a contenere la plastica, ma regaleranno “punti ambiente” convertibili in buoni spesa per effettuare acquisti nei negozi convenzionati. I due Ricicla Point dotati di “mangia-bottiglie” sono stati collocati a Livorno in via Machiavelli (angolo via Cattaneo) e in piazza Saragat (angolo via Gobetti).

A ogni inserimento di bottiglie in PET, flaconi in HDPE (detersivi, shampoo, etc.) e lattine in alluminio l’eco-compattatore rilascerà uno scontrino con indicati i “punti ambiente” appena raccolti e immediatamente utilizzabili come buoni sconto, a fronte di una spesa minima di 40 euro, nei negozi convenzionati. In alternativa, inserendo la tessera sanitaria, i punti di volta in volta accumulati saranno “memorizzati” per essere utilizzati in un secondo momento, stampando un unico scontrino con la somma dei bonus ottenuti. Per ogni singolo “pezzo” inserito si ottiene un punto ambiente del valore di 10 centesimi.

L’eco-compattatore non è utilizzabile per lo smaltimento di bottiglie in vetro, scatole di pelati/conserve, scatolame (cibo per animali), sacchetti di plastica, tetrapak.. L’assessore all’ambiente di Livorno Giuseppe Vece commenta l’iniziativa dicendo:

I rifiuti smetteranno di essere considerati un costo e diventeranno una fonte di guadagno per i cittadini. Chi ha problemi di spazio nella propria abitazione ora avrà un motivo in più per utilizzare questi eco-compattatori.

