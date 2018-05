Primo Maggio 2018 Roma: eventi alternativi al concerto

Quando si pensa a come festeggiare il Primo Maggio a Roma è inevitabile che torni alla mente l’ormai tradizionale Concertone di San Giovanni. Decine di artisti italiani e stranieri si alterneranno sul palco allestito dai sindacati, per una giornata intera di musica e festa. Diversi sono però anche gli eventi alternativi al concerto organizzati nella Capitale per chi non vuole cedere al richiamo del “main event”, il tutto senza necessariamente rinunciare alla musica o al divertimento all’aria aperta.

Trascorrere il Primo Maggio 2018 a Roma può offrire diversi spunti dal punto di vista dell’arte, ma anche dell’enogastronomia e perché no anche della musica. In più alcune aperture straordinarie di musei e luoghi simbolo della Capitale contribuiranno a rendere la Festa dei Lavoratori capitolina più interessante e divertente.

Eventi alternativi al Concerto

A Largo Preneste arriva il “Typical Truck Street Food”, festival dello street food. Saranno 25 i cuochi pronti ad accendere forni e fornelli allestiti all’interno di furgoncini e ApeCar, ai quali si accompagneranno le esibizioni degli artisti di strada della Circus Village. Col tramontare del sole spazio all’Aperitif Moment e al Fire Show con spettacoli di musica, arte e giochi con il fuoco.

All’insegna della cucina anche il BBQ Festival, in programma il Primo Maggio 2018 presso l’Ex Dogana ferroviaria. Verranno proposti anche degli abbinamenti con alcune birre artigianali, oltre alla presenza di musica (tribute band e dj set). Birre protagoniste anche in occasione del Ritual Lab, dalle 10 a mezzanotte presso Casa Ritual, accompagnate da musica e street food.

I più golosi di dolci non potranno mancare l’appuntamento con il Gelato Festival, in programma per il Primo Maggio 2018 a Villa Borghese. A farsi trovare pronti dai visitatori saranno gelatieri artigianali provenienti da tutta la Penisola, che proporranno i gusti più amati insieme alle loro creazioni personali.

A Roma sarà anche possibile sfruttare le aperture straordinarie del Colosseo o di altri musei capitolini. Tra questi figura anche il Palazzo delle Esposizioni, dove si potranno ammirare gli scatti inseriti nella mostra World Press Photo Exibition 2018 (che proseguirà poi fino al 27 maggio). All’insegna dell’arte anche i “Cento pittori“, mostra all’aperto organizzata a via Margutta e che vedrà il Primo Maggio la sua giornata conclusiva (visita gratuita, orario dalle 9 alle 20).

Il Primo Maggio 2018 sarà inoltre possibile sfruttare anche l’apertura del Roseto Comunale di Roma per ammirarne lo spettacolo naturale della fioritura. L’ingresso è consentito dalle 8:30 alle 19:30. Spostandosi appena fuori Roma, sulla costa di Capocotta, i romani potranno seguire la star inglese Skin (voce degli Skunk Anansie) e gli altri dj impegnati nella giornata allestita dal Circolo degli Illuminati (costo 10 euro). A partire dalle 11 anche il mercatino hippie, mentre i pasti saranno affidati allo street food.

