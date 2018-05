L’istituto tedesco per la valutazione del rischio (Bfr) mette in guardia le persone dal consumo delle patate verdi e germogliate, che non dovrebbero essere consumate a causa dei rischi che comportano per la salute, dovute a un ingrediente naturale che può portare all’avvelenamento: i glicoalcaloidi.

È stato nello specifico abbassato il limite di legge dei glicoalcaloidi presenti nelle patate, con una dose giornaliera tollerabile portata a 0,5 mg per ogni Kg di peso corporeo. Questo in seguito a un caso di avvelenamento registrato nel novembre 2015 su un’intera famiglia, che si è ammalata dopo aver consumato dei piatti a base di patate.

Le indagini hanno rivelato che le patate avevano un contenuto di glicoalcaloidi pari a 236 milligrammi per chilogrammo: allora il limite consentito per legge era di 200 mg/Kg al giorno, ora dimezzato a 100 mg/Kg per garantire alle persone di mangiare solo tuberi sicuri, che abbiano dunque un contenuto di questa sostanza naturalmente presente in questo ortaggio non dannosa per la salute.

Il Bfr ha detto che sono pochi i casi di avvelenamento da patate documentati negli ultimi 100 anni, ma è probabile che molti consumatori non li abbiano segnalati a causa dei sintomi difficili da correlare a tale tipologia di intossicazione. Oltre a ciò, sono stati diramati una serie di consigli per assicurarsi di mangiare solo patate sicure:

conservare le patate in un luogo fresco, buio e asciutto

non consumare patate vecchie, secche, verdi o fortemente germinative, così come gli snack costituiti principalmente da bucce di patate

rimuovere tutte le parti verdi prima di prepararle

se si desidera mangiare la buccia è bene sapere che solo le patate fresche e non danneggiate sono adatte a questo scopo

non mangiare patate che hanno un sapore amaro

non far mangiare ai bambini piccoli le patate non sbucciate

non riutilizzare l’acqua in cui le patate sono state bollite

sostituire l’olio con cui si friggono le patate.

