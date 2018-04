Tre vasche di raccolta dell’impianto nucleare Itrec di Rotondella, in Provincia di Matera, sono state sequestrate perché scaricherebbero l’acqua contaminata proveniente dal sito direttamente in mare. Il sequestro è stato disposto dalla Procura di Potenza con le accuse di inquinamento ambientale, falsità ideologica, smaltimento illecito di rifiuti e traffico illecito di rifiuti.

L’impianto di Rotondella è gestito dalla Sogin, ma il sequestro riguarda anche il serbatoio interrato e relativa condotta in ex area Magnox. Così sono state chiuse tre vasche di raccolta delle acque di falda e della condotta di scarico: lo smantellamento dell’impianto nucleare potrà proseguire, ma al momento pare che siano almeno cinque le persone indagate.

Si apprende che la Procura di Matera, in collaborazione con gli investigatori, ha scoperto che le sostanze chimiche nella falda acquifera – cromo esavalente e tricloroetilene, che sono cancerogene – sarebbero state utilizzate per il trattamento delle barre di uranio/torio; mentre le acque contaminate dovevano essere trattate prima di essere smaltite, sarebbero state sversate direttamente nel mare della Basilicata.

In una nota la Sogin, che gestisce l’impianto, parla di “nessuna anomalia radiologica all’interno dell’impianto Itrec di Rotondella, precisando anche che “gli scarichi delle acque sono effettuati in conformità con la formula di scarico; non vi è alcun pericolo per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente”.

Secondo quanto fanno notare i gestori, l’analisi di rischio avviata da Sogin nel 2015, approvata il 10 aprile 2018 dalla Conferenza di Servizi e in attesa dell’ultimo parere dell’Ente provinciale:

Ha individuato come probabile fonte primaria di contaminazione una sorgente esterna al perimetro delle attività di Sogin. Si è in attesa delle determinazioni per procedere all’avvio delle attività di bonifica.

