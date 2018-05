Nissan Leaf l’auto elettrica più venduta al mondo nel 2017

Nissan Leaf si conferma l’auto elettrica più venduta al mondo. A sottolinearlo è la stessa casa automobilistica giapponese, che evidenzia un più generale 10% di crescita, (durante l’ultimo anno fiscale, concluso il 31 marzo) relativo alla vendita dei propri veicoli elettrici. Un incremento che ha interessato tutti i maggiori mercati in cui Nissan è impegnata come Giappone, Europa e USA.

A trainare la crescita delle vendite di veicoli elettrici la forte richiesta registrata da Nissan Leaf, il cui nuovo modello è stato lanciato sul finire del 2017. Punto di forza dell’auto elettrica giapponese l’incrementata autonomia e l’introduzione della Nissan Intelligent Mobility. Un successo che potrebbe ripetersi anche nel nuovo anno fiscale, avviato il 1 aprile, con lo sbarco in ulteriori mercati (relativi ad America Latina, Asia e Oceania). Come ha dichiarato Daniele Schillaci, Executive Vice President, Global Marketing and Sales, Zero Emission Vehicle and Battery Business Nissan:

Le forti vendite dei veicoli elettrici Nissan a livello globale confermano la nostra esperienza e la nostra leadership nelle tecnologie a zero emissioni. Un notevole contributo alla crescita di Nissan nel 2017 è stato determinato dalle elevate richieste dell’auto elettrica più all’avanguardia al mondo, la Nissan Leaf. Straordinaria dal punto di vista tecnologico e già disponibile in numerosi mercati, Nissan Leaf è il veicolo elettrico più venduto al mondo. Una leadership che ci aspettiamo di riconfermare anche nel 2018.

Le vendite di Nissan Leaf durante l’anno fiscale 2017 ammontano a 54.451 unità, +15% rispetto al dato precedente (47.423 auto vendute nell’a.f. 2016). La vettura nipponica si è confermata come auto elettrica più venduta anche in Italia con 465 nuove immatricolazioni. Di pochi giorni fa è inoltre la notizia dell’assegnazione alla vetture giapponese delle 5 stelle NCAP per la sicurezza.

