Nissan Leaf: 5 stelle Euro NCAP per l’auto elettrica giapponese

La nuova Nissan Leaf ha ricevuto le 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza. L’auto elettrica giapponese è la prima a ottenere il massimo riconoscimento dallo European New Car Assessment Programme dopo l’ampliamento del protocollo utilizzato dall’ente, reso ancora più rigoroso a partire dal 2018. Tra le novità introdotte per valutare le vetture anche molteplici test relativi a “scenari di incidente significativi, con il coinvolgimento di auto, pedoni e un numero crescente di ciclisti”.

Secondo i test Euro NCAP la nuova Nissan Leaf ha ottenuto, in simulazioni di incidenti verosimili e con potenziali lesioni, un punteggio pari al 93% per la sicurezza degli adulti, mentre la sicurezza dei bambini è stata valutata con l’86%. A garantire valutazioni così elevate i sistemi di assistenza alla guida, tra cui spiccano videocamera e radar per il riconoscimento dei pedoni.

Componenti quest’ultime che fanno capo alla tecnologia ProPILOT di cui Nissan Leaf è dotata, il tutto all’insegna dei progressi verso la piena affermazione della Nissan Intelligent Mobility. Come ha sottolineato Gareth Dunsmore, direttore Veicoli Elettrici Nissan Europe:

L’annuncio di Euro NCAP non fa che dimostrare ciò che sappiamo già da tempo, ovvero che la nuova Nissan LEAF presenta eccezionali standard di sicurezza ed è un’autentica icona nel mercato dei veicoli elettrici. Questo dimostra che i nostri clienti possono fidarsi della nostra roadmap strategica della Nissan Intelligent Mobility: siamo sulla strada giusta per trasformare il modo in cui guidiamo e il nostro stile di vita.

