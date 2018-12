Infiniti: l’elettrica di nuova generazione al Salone di Detroit 2019

Non è ancora ufficiale, ma indiscrezioni molto attendibili vogliono Nissan e il suo marchio di lusso, Infiniti, pronte a svelare al Salone di Detroit 2019 un nuovo modello elettrico dotato delle più recenti tecnologie.

L’elettrica di nuova generazione di casa Nissan dovrebbe essere una sorta di evoluzione della Infiniti Q Inspiration, la concept futuristica che il gruppo giapponese ha presentato all’inizio dell’anno proprio al salone nord-americano. Buona parte delle soluzioni saranno verosimilmente ereditate da quel prototipo, comprese l’impostazione dell’abitacolo piuttosto avanzata e la tecnologia ProPilot che consente una guida autonoma di livello 4.

Per quanto riguarda la parte propulsiva vera e propria la concept Infiniti potrebbe anche avere un’anima ibrida grazie al sistema Nissan e-Power che prevede l’impiego di un piccolo motore a benzina come generatore di corrente, in modo da estendere l’autonomia massima incrementando la ricarica delle batterie.

Questa unità termica potrebbe essere il VC-Turbo visto sulla Q Inspiration, un motore dotato di sistema di variazione continua del rapporto di compressione (il cui valore oscilla da un massimo di 14:1 a un minimo di 8:1) e della cilindrata, che vengono regolati in tempo reale per ottimizzare i consumi e le emissioni in base al tipo di utilizzo e alle prestazioni richieste in ogni frangente.

Per quanto riguarda il pacco batterie, infine, delle anticipazioni provenienti dalla stessa Nissan parlano di una soluzione compatta per ridurre gli ingombri favorendo lo spazio a bordo, il tutto senza perdere in termini di capacità di carica che incidono sull’autonomia complessiva del veicolo.

