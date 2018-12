Natale 2018: tendenze, colori, addobbi

Gli addobbi per l’albero, la tavola allestita per le feste, le decorazioni che rendono la casa calda e accogliente dall’8 dicembre fino all’Epifania: questi elementi rappresentano le costanti del Natale ma possono essere personalizzati e declinati in svariati allestimenti, arricchiti di colori e dettagli prendendo spunto dalle tendenze del momento.

Il Natale 2018, in particolare, sarà all’insegna della creatività ma anche del rispetto per l’ambiente e del risparmio di risorse e di materiali. Alcuni trend dominanti, infatti, si basano sull’utilizzo di elementi naturali per dare vita a composizioni e addobbi di grande effetto. Ma quali sono i colori che fanno tendenza durante le festività natalizie di quest’anno? Quali gli stili più usati per realizzare gli addobbi? Ecco una breve guida che inizia proprio dalle tonalità trend per il Natale 2018.

Colori del Natale 2018

Rosso, argento, verde e oro rappresentano sempre delle costanti intramontabili, tuttavia il Natale 2018 sarà ricco di decorazioni bianche o caratterizzate da tutti i toni pastello, chiari e delicati. Sarà il rosa, in particolare, a farla da padrone in tutte le sue varianti dalla tonalità cipria al più acceso fucsia. Non mancheranno gli addobbi in stile “natural” creati con inserti vegetali, pertanto a dominare saranno anche i toni vicini al marrone e all’arancione tipicamente autunnali e invernali.

Addobbi e decorazioni

Come accennato, uno dei trend più in voga per il Natale 2018 prevede la realizzazione di addobbi basata sull’utilizzo di foglie secche, rami, frutti di stagione: questi elementi possono essere adoperati per creare centrotavola, segnaposto, ghirlande e decorazioni da appendere alle porte e alle pareti di casa. A prevalere sono i colori neutri e i materiali naturali facilmente reperibili anche senza impiegare particolari somme di denaro.

Chi preferisce lo stile più appariscente, invece, può dare libero sfogo alla fantasia prendendo spunto dalle decorazioni rococò che fanno parte dei trend dominanti del Natale 2018: gli abbinamenti più gettonati prevedono l’oro e il blu, il bordeaux e il nero. Altrettanto vistoso è lo stile etnico, un evergreen intramontabile anche quest’anno. Non meno apprezzato, infine, è lo stile essenziale che porta a rinunciare alle decorazioni sfarzose preferendo, invece, addobbi minimal caratterizzati da tonalità chiare, all’insegna di linearità e sobrietà.

Albero di Natale 2018

Anche l’allestimento dell’albero di Natale è strettamente legata ai trend del momento, dalla scelta dei colori alla stessa tipologia utilizzata. A tal proposito, nel 2018 è assoluto protagonista l’albero stilizzato anche bidimensionale realizzato in carta, cartone o legno da appendere al muro o appoggiare su un piano. Un’idea originale perfetta per chi non ha tempo o spazio, ma anche per coloro che vogliono evitare sprechi. Rientra in questa categoria l’albero tatoo da parete, essenziale e di sicuro effetto.

Altrettanto di moda è l’albero realizzato semplicemente usando rami di legno o decorato con bacche e pigne lasciate al naturale o dipinte a mano, creando una versione “green” molto originale. Anche l’effetto vintage è sempre molto attuale, replicabile semplicemente addobbando l’albero con materiali di riciclo e oggetti non più in uso.

Se vuoi aggiornamenti su Natale 2018 inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing