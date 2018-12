Muore nel tentativo di salvare il suo cane dal lago ghiacchiato

Ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane da un lago ghiacciato, dimostrando così il suo infinito amore per gli animali. È questa la triste storia che proviene dagli Stati Uniti, subito rimbalzata sui media internazionali. La vittima è una trentottenne della città di Wyoming, in Michigan.

L’incidente sarebbe avvenuto lo scorso sabato, quando Tracy Cashman non è tornata alla propria abitazione dopo aver accompagnato la sua cagnolina, Lola, per la sua consueta passeggiata. A quanto pare, il quadrupede sarebbe tornato autonomamente a casa e, di conseguenza, i familiari hanno allertato le autorità, facendo partire immediatamente le ricerche.

Il corpo esanime della giovane è stato purtroppo rinvenuto nel lago ghiacciato del parco cittadino: secondo la polizia, la donna potrebbe essere caduta nelle gelide acque nel tentativo di trarre in salvo il suo cane.

Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, i familiari della vittima avrebbero confermato la sua predisposizione innata all’aiuto degli altri, sottolineando come la ricostruzione della polizia sia del tutto compatibile con il carattere della trentottenne. Di fronte a un animale, a un bambino o una persona in difficoltà, la donna sarebbe sicuramente corsa in aiuto, anche a rischio della propria stessa esistenza. La notizia ha avuto una certa rilevanza sui social network, dove in molti hanno voluto esprimere vicinanza e affetto alla famiglia.

Non è la prima volta, purtroppo, che la cronaca internazionale riporta casi di proprietari deceduti nel tentativo di salvare i loro animali domestici. Un secondo episodio, con protagonista un uomo, è avvenuto proprio nel corso del medesimo weekend negli Stati Uniti. Qualche tempo fa, invece, aveva commosso l’intero Pianeta la vicenda di un proprietario che, salvando i suoi due cani da un lago ghiacciato, aveva incontrato la morte.

