Mobilità sostenibile: Nissan Leaf per la sindaca Virginia Raggi

Una Nissan Leaf 100% elettrica per gli spostamenti istituzionali della sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. L’annuncio questa mattina presso il Campidoglio, dove è stato reso noto che l’amministrazione comunale capitolina potrà contare anche sul van Nissan e-NV200, veicolo elettrico come la “Foglia”, quest’ultimo vincitore di un bando (lanciato a settembre) per la fornitura di “veicoli elettrici in comodato d’uso gratuito finalizzato a sostenere la mobilità eco-compatibile e il rispetto dell’ambiente”.

Con la consegna oggi della nuova Nissan Leaf alla sindaca di Roma la casa automobilistica giapponese e il Campidoglio hanno affermato di voler confermare il rispettivo impegno a favore della mobilità sostenibile e del miglioramento della qualità dell’aria. Intervenuta durante l’iniziativa, Virginia Raggi ha dichiarato:

Da oggi per gli appuntamenti istituzionali e spostarmi per Roma userò quasi esclusivamente un’auto a zero emissioni. Vogliamo incoraggiare la diffusione e l’utilizzo dell’elettrico. Questa sperimentazione che avviamo porterà benefici in termini ambientali, con l’abbattimento delle emissioni inquinanti, ma è anche un’operazione che consentirà una razionalizzazione della spesa, grazie a un maggior controllo sui consumi e risparmio di carburante. La nostra priorità strategica è attuare soluzioni e sistemi che incentivino la mobilità sostenibile e in particolar modo la mobilità elettrica. Tutte azioni che stiamo compiendo e sviluppando grazie a progetti specifici sul territorio.

Presente alla consegna della nuova Nissan Leaf Come anche il presidente e amministratore delegato Nissan Italia, Bruno Mattucci, che ha affermato:

Il rispetto dell’ambiente e la qualità dell’aria sono obiettivi da perseguire insieme, promuovendo la collaborazione tra aziende e istituzioni e facendo percepire ai cittadini i vantaggi che derivano dalla mobilità elettrica a zero emissioni. La Nissan LEAF rappresenta una soluzione efficiente e disponibile per rispondere alle sfide ambientali e di contenimento della spesa economica.

