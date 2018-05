Mobilità sostenibile: Jojob presenta la nuova funzione Bici e Piedi

Appuntamento il 26 maggio con Jojob per un tour in bici sulla futura dorsale cicloturistica VENTO. La pedalata collettiva si snoderà lungo la tratta che collega VENezia e TOrino (VEN-TO) e vedrà la partecipazione di Jojob insieme ai responsabili e a 65 dipendenti di BVLGARI a una delle tappe del “VENTO Bici Tour”, promosso dal Politecnico di Milano. La partenza è in programma a Trino, con passaggio da Morano sul Po e Casale Monferrato, fino a giungere (dopo 55km) alla volta di Valenza, presso la sede di BVLGARI.

La partecipazione al VENTO Bici Tour permetterà ai dipendenti BVLGARI di provare in anteprima (lancio ufficiale a settembre 2018) “Bici e Piedi” di Jojob, la nuova proposta dell’azienda famosa per il car sharing aziendale. Si tratta di una funzione che permetterà, tramite un’applicazione per smartphone, di certificare le tratte casa-lavoro percorse a piedi o in bici (oltre a quelle percorse, come già previsto, con il car pooling).

Grazie all’utilizzo di Bici e Piedi di Jojob i dipendenti potranno ottenere premi e promozioni messi a disposizione dalle società per cui lavorano. Diversi i vantaggi anche dal punto di vista ambientale, con i dipendenti BVLGARI che risparmeranno, nella sola tappa del “VENTO Bici Tour” 464,75 kg di CO2 (se la stessa tratta fosse percorsa in auto) e circa 715 euro. Come ha dichiarato Gerard Albertengo, founder e CEO di Jojob:

La mobilità sostenibile, in particolare quella ciclabile, deve essere sostenuta e incentivata, sia con le infrastrutture che con la tecnologia, che con il sostegno delle aziende virtuose. La dorsale cicloturistica VENTO è l’esempio lampante che nel nostro Paese un’altra mobilità è possibile: una mobilità dolce, che consenta di apprezzare le bellezze locali e di creare circuiti positivi di green economy nei territori che scelgono di ridurre l’uso dell’auto privata.

