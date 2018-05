Mobilità sostenibile e benessere: accordo tra Mercedes e Federfarma

Mercedes-Benz continua a portare avanti la sua visione di mobilità sostenibile, non solo proponendo sempre più vetture elettriche ed ibride, ma anche avendo sempre più a cuore il benessere dei cittadini e la salubrità dell’aria delle attuali e future smart cities. Proprio in questa direzione va letta la partnership annunciata da Mercedes-Benz Roma, unica filiale italiana della Stella, e Federfarma, la Federazione nazionale dei titolari di farmacia. Ad unire queste due realtà c’è una visione comune, quella di garantire il benessere dei cittadini. Già perché l’adozione di una mobilità sostenibile garantirebbe nelle nostre città notevoli vantaggi, soprattutto per la salute di chi abita i centri urbani più grandi. La partnership tra le due realtà è stata favorita dall’azione dell’Health City Institute, un think tank innovativo che favorisce proprio l’incontro tra differenti realtà imprenditoriali.

Benito De Filippis, CEO di Mercedes-Benz Roma ha dichiarato:

“Quando parliamo di smart city, non possiamo prescindere dal concetto di health city. La partnership con Federfarma, che ha trovato nell’Health City Institute una piattaforma di sviluppo comune, va proprio in questa direzione. Una responsabilità sociale che sosteniamo attraverso prodotti a zero emissioni come la nuova smart elettrica e soluzioni di mobilità alternative come car2go. Un impegno che guarda concretamente al futuro con la conversione del marchio smart in full electric entro il 2020, la progressiva ibridizzazione dei nostri modelli, il debutto di una nuova famiglia di prodotti 100% elettrici firmati EQ, ed importanti investimenti per rendere i motori tradizionali, diesel e benzina, sempre più efficienti ed ecosostenibili”.

Soddisfazione per l’accordo è stata espressa anche da Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma:

“La nostra missione è dispensare salute, non solo l’attività che ci è più congeniale, la dispensazione di farmaci, ma anche attraverso iniziative e partnership a servizio dei nostri cittadini. Da questa convinzione nasce la collaborazione con Mercedes-Benz Roma, attore primario nella diffusione di veicoli ecologici e nelle soluzioni intelligenti ai problemi di mobilità: il cittadino ha il diritto di condurre una vita sana nella propria città, e tutti gli attori – pubblici e privati – hanno in misura crescente il dovere di fornire strumenti e soluzioni necessarie al raggiungimento di tale benessere”.

A margine della presentazione della partnership abbiamo intervistato Eugenio Blasetti, direttore comunicazione di Mercedes-Benz Italia, che ci ha illustrato la visione del gruppo in tema di mobilità sostenibile e benessere dei cittadini:

