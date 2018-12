Mercatini di Natale 2018: date, città ed eventi

I mercatini di Natale vantano una tradizione molto antica e rappresentano un evento sempre molto atteso, in Italia come in altre località europee. Sono manifestazioni suggestive che richiamano sempre folte schiere di visitatori e turisti, solitamente allestiti durante tutte le festività natalizie a partire dai primi giorni di dicembre fino all’Epifania. I mercatini sono spesso visitati da chi cerca il regalo giusto, tuttavia sono molti coloro che vogliono semplicemente immergersi nell’atmosfera natalizia ammirandone colori e simboli.

La penisola si caratterizza per un fitto calendario di attività legate ai mercatini di Natale anche nel 2018, tanto che le manifestazioni allestite sono numerose da Nord a Sud. Qui di seguito una rassegna di eventi che tocca diverse località italiane.

Mercatino eco-friendly a Trento

Dal 24 novembre 2018 al 6 gennaio 2019, Trento ospita il mercatino di Natale in piazza Cesare Battisti e in piazza Fiera, manifestazioni raggiungibili anche attraverso mezzi di trasporto a basso impatto ambientale messi a disposizione dei visitatori (bike-sharing, treni speciali, Flixbus). Le iniziative per rendere la visita un’esperienza sostenibile sono numerose, come l’utilizzo di energia derivata solo da fonti rinnovabili e l’uso di stoviglie lavabili, ma anche la creazione di “piatti di pane” per limitare la produzione di rifiuti durante l’evento.

Mercatini di Natale a Milano

Milano vanta una lunga tradizione legata ai mercatini natalizi: uno dei più rinomati è rappresentato dalla fiera degli “Oh Bej! Oh Bej!” che si tiene anche nel 2018, tra il 6 e il 9 dicembre, intorno al Castello Sforzesco. Oltre ai prodotti della tradizione meneghina si possono trovare oggetti e decorazioni natalizie di tutti i tipi. Il capoluogo lombardo ospita anche altri mercatini di Natale nel centro storico, vicino al Duomo, mentre i Giardini Pubblici di Via Palestro saranno allestiti con il “Green Christmas”, mercatino green dove è possibile trovare prodotti naturali, oggetti di design ecologico e capi di abbigliamento eco-fashion.

Banchetti di Santa Lucia a Verona

Verona ospita in Piazza Brà, in prossimità della celebre Arena, i tradizionali “Banchetti di Santa Lucia” allestiti dal 10 al 13 dicembre in occasione della festività dedicata alla Santa, molto sentita in varie zone del Nord Italia. Il mercatino si caratterizza per prodotti gastronomici, articoli da regalo, decorazioni e simboli natalizi. Dal 16 al 26 dicembre, inoltre, nella vicina Piazza dei Signori è possibile ammirare le famose casette in legno del “Christkindlmarkt”, i mercatini di Natale della Baviera.

Mercatino di Natale in Piazza Navona

Dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 torna il tradizionale mercatino di Natale in Piazza Navona, a Roma, uno dei simboli delle festività nella Capitale. Idee regalo, oggettistica e decorazioni sono protagoniste dei numerosi stand allestiti intorno alla celebre Fontana dei Fiumi di Bernini, nel fine settimana tenuti aperti fino a tarda notte.

Mercatini di Natale a Napoli

Anche a Napoli non mancano gli eventi dedicati al Natale allestiti all’aperto e non solo. Il Museo Nazionale Ferroviario di Petrarsa accoglierà fino al 21 dicembre i tradizionali mercatini natalizi ricchi di prodotti artigianali e addobbi, ma anche le bancarelle del Vomero offrono scenari suggestivi soprattutto per gli appassionati di presepi.

Villaggio Tirolese ad Arezzo

Fino al 26 dicembre 2018, dal giovedì alla domenica, Arezzo ospita il Villaggio Tirolese in Piazza Grande: oltre alle baite di legno che ricche di prodotti tipici e decori, è possibile ammirare molti manufatti artigianali opera degli scultori di legno e abili intagliatori.

