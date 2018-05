Un lotto di tartare di scottona di bovino adulto in vendita presso i supermercati Lidl è stato appena ritirato dal mercato a causa della presenza di Listeria monocytogenes, batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana.

In base a quanto è possibile apprendere mediante al richiamo ufficiale, l’alimento interessato è venduto in confezioni da 200 g (due unità di tartare), con il numero di lotto 379612 e data di scadenza 27/05/2018. L’azienda produttrice è la Bencarni Spa che ha prodotto questa carne nello stabilimento di via Adige 15, a Nogarole Rocca, in provincia di Verona, con il codice identificativo IT S2X49 CE.

È dunque importante che chiunque abbia acquistato tartare di scottona presso un punto Lidl dislocato in Italia vada immediatamente a verificare il lotto e la scadenza, riportati nel retro della confezione, ovvero sull’apposita etichetta. Chi si accorge di averla acquistata dovrebbe non consumarla e riportarla invece presso il punto vendita, che si preoccuperà di effettuare un rimborso.

Non è necessario portare con sé lo scontrino, basta il solo prodotto. Ogni anno in Italia vengono ritirati dagli scaffali dei punti vendita almeno 1.000 prodotti alimentari, molti dei quali a causa della Listeria, batterio che può nuocere alla salute.

