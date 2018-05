Le 5 regole d’oro per vivere più a lungo, ecco quali sono

Molti sono alla ricerca dell’elisir dell’eterna giovinezza, eppure almeno per quanto riguarda le donne basterebbe semplicemente seguire alcune regole fondamentali per ciò che concerne lo stile di vita. Un recente studio ha dimostrato che le donne hanno la possibilità di vivere in media 14 anni in più, se modificano il loro stile di vita.

Gli esperti ritengono che sarebbe essenziale non fumare, praticare esercizio fisico regolare, seguire una dieta sana, mantenere sotto controllo il peso corporeo e non bere troppo. Attenersi a queste regole significa allungare la propria vita anche di 12 anni per l’uomo e di più di un decennio per le donne.

I ricercatori della School of Public Health di Harvard sono giunti a questa conclusione tenendo sotto controllo la salute di alcune donne e di uomini, i cui dati si riferivano rispettivamente a 34 anni e a 27 anni. Hanno così scoperto che chi seguiva alla lettera tutte le cinque regole d’oro aveva il 74% in meno di probabilità di morire durante quel periodo analizzato rispetto a chi invece non si era adeguato con le proprie abitudini di vita.

In particolare il tasso di mortalità era più basso per quanto riguarda le malattie cardiache, l’ictus e l’incidenza di tumori. Il principale autore dello studio, Frank Hu, ha dichiarato a questo proposito:

È fondamentale mettere al primo posto la prevenzione, che, attraverso delle modifiche nello stile di vita, può portare ad un miglioramento dell’aspettativa di vita e ad una riduzione dei costi sanitari.

Soprattutto gli esperti insistono sulla dieta sana. È stato dimostrato che una dieta mediterranea ricca di verdure di stagione, di frutta, di cereali integrali, di olio d’oliva e di pesce può aiutare a scongiurare i problemi cardiaci e lo sviluppo dei tumori.

Secondo gli scienziati, l’attività fisica dovrebbe consistere in mezz’ora di esercizio moderato al giorno. Il consumo moderato di alcol significherebbe invece attenersi ad un bicchiere di vino al giorno per le donne e ad un bicchiere più grande per gli uomini.

