Inquinamento: schiuma bianca nel fiume Sacco, è allarme ambientale

Una schiuma bianca sempre più fitta scorre sul fiume Sacco, un gravissimo danno ambientale. Continuano a preoccupare le condizione del fiume nel Lazio dopo che le analisi sui campioni di acqua prelevata hanno rilevato l’elevata presenza di tensioattivi come detergenti, vernici ed emulsionanti.

Il picco di inquinamento delle acque coperte da una coltre di schiuma bianca si è registrato lo scorso fine settimana quando il letto del fiume era coperto da un manto bianco maleodorante. La massa di detersivo probabilmente industriale deriva dallo smaltimento illecito di prodotti altamente nocivi sia per l’ambiente che per l’uomo. Legambiente Lazio con il presidente Roberto Scacchi dice:

Le immagini che continuano ad arrivare non lasciano dubbi sulla portata sempre più grave di un disastro per l’ecosistema fluviale di tutto il basso Lazio. Chiediamo una task-force delle forze dell’ordine per un’azione di controllo e repressione degli scarichi illegali e presidio del fiume.