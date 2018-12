Inquinamento da plastica: WWF e Jovanotti insieme per l’ambiente

Jovanotti e WWF insieme contro l’inquinamento da plastica. Il popolare cantante italiano e l’associazione ambientalista hanno lanciato insieme una sfida a sostegno della natura e della salute, che vedrà il JovaBeachParty 2019 e il WWF PlasticFree Tour uniti in una campagna di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica e nel proporre soluzioni concrete a un problema che minaccia da vicino la vita marina e la sanità pubblica.

A presentare la nuova iniziativa contro l’inquinamento da plastica Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e Donatella Bianchi, presidente del WWF Italia. Al centro del progetto si troveranno alcune delle più belle e conosciute spiagge italiane. Come affermato dal WWF in una nota:

Si tratta di una grande occasione per il WWF che, viste le enormi proporzioni dell’emergenza plastica, sta avviando un’azione globale per far sì che entro il 2030 nessun rifiuto plastico venga disperso più in natura. Nel Mediterraneo, uno dei mari più inquinati da plastica, l’affiancamento al JovaBeachParty aiuterà anche a lanciare la campagna pluriennale nel Mare Nostrum che punta ad attivare comunità costiere, cittadini e turisti verso scelte e comportamenti più sostenibili.

Una sfida che deve essere combattuta con soluzioni collettive e toccando il maggior numero possibile di persone, ha dichiarato Donatella Bianchi, coinvolgendole in una “battaglia culturale”:

L’inquinamento da plastica non è più socialmente, ambientalmente, economicamente e politicamente accettabile. C’è bisogno di una vera e propria scossa per stimolare un cambiamento radicale nel nostro stile di vita. Stiamo spingendo i governi a cambiare normative per eliminare la plastica mono-uso, stiamo stimolando le industrie verso scelte innovative nelle filiere produttive per renderle meno impattanti, ma senza una scelta etica e consapevole di ciascuno di noi che parta anche dai piccoli gesti, la rivoluzione per una Natura plastic-free sarà impossibile. Per questo siamo certi che grazie alla potenza del messaggio lanciato da un grande artista come Jovanotti, potremo ottenere una grande mobilitazione contro la plastica in Natura. Questa sinergia rispecchia perfettamente il nostro motto: “together possible”.

Se vuoi aggiornamenti su Inquinamento Ambientale, Plastica inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing