Contro l’influenza i rimedi naturali e una dieta sana rappresentano la soluzione per oltre sei italiani su dieci. A sostenerlo è Coldiretti in un comunicato, che segue la presentazione ufficiale avvenuta in occasione di un’iniziativa presso il mercato degli agricoltori di Campagna Amica al Circo Massimo, nel quale pubblica i risultati raccolti all’interno di una propria indagine sul comportamento degli italiani quando colpiti dal più classico malanno di stagione. La resta parte ha dichiarato di affidarsi al vaccino (14%), a medicine e integratori alimentari (11%), evitando luoghi affollati (6%), mentre il restante 5% altri metodi.

La presentazione dei dati sul comportamento degli italiani in caso di influenza ha rappresentato per Coldiretti un’occasione per pubblicizzare alcuni rimedi naturali contro i sintomi influenzali. Tra questi dei gargarismi da praticare unendo il succo di due limoni a mezzo bicchiere d’acqua e sale per trattare il mal di gola.

Altra soluzione consigliata sono degli sciacqui con un infuso, da realizzare con l’infusione di foglie di basilico fresco in acqua bollente. In alternativa è possibile inoltre diluire 6 cucchiai di aceto di mele in mezzo bicchiere d’acqua.

Contro la tosse Coldiretti consiglia invece un succo di limone a cui si aggiungerà un cucchiaio di miele, mentre contro il mal di testa consiglia il tenere ferma sulla fronte una fetta di patata. Nel trattamento del raffreddore consiglia invece di versa del succo di limone nel palmo di una mano e aspirarlo. Dopo essere stati male bere succo di pomodoro o mangiare pomodori molto maturi aiuta a riprendersi in fretta. Come ha poi concluso l’associazione:

È peraltro scientificamente provato che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento e non c’è dubbio che l’alto contenuto di questa vitamina negli agrumi e nei kiwi ha un effetto benefico contro le scorie (radicali liberi) che “annientano” l’organismo e che sono prodotte, proprio dal nostro corpo, in grandi quantità proprio nel periodo invernale. Allora invece di abusare di sostanze multivitaminiche che vanno tanto di moda oggi, preferiamo gli agrumi e tutta la frutta e verdura di stagione, preparando spremute e centrifugati, che il nostro Bel Paese ci offre in questo momento, ne guadagnerà senz’altro sia il portafoglio che il palato.

