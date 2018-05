Herpes genitale: cause, sintomi e rimedi

L’herpes genitale è una malattia a trasmissione sessuale causata dall’Herpes Virus Umano di tipo 1 o tipo 2. Si tratta della più diffusa patologia di natura ulcerativa che si trasmette sessualmente nei Paesi sviluppati. I due tipi di virus herpes simplex, abbreviato HSV, possono causare sia infezioni orali che genitali. Il più delle volte, però, l’HSV-1 causa gengivo-stomatite, o herpes labiale e cheratite, mentre l’HSV-2 causa più spesso lesioni genitali.

La trasmissione di tutti i tipi di HSV avviene per contatto con una persona infetta: la diffusione avviene tramite le lesioni virali. Più spesso, nel caso appunto dell’herpes genitale, attraverso il contatto pelle-a-pelle con il partner soprattutto quando le lesioni sono ancora poco evidenti.

Le donne che nel corso della gravidanza soffrono di herpes genitale possono trasmettere il virus al loro bambino: l’infezione genitale da HSV è grave e può avere anche esito fatale. Vediamo quali sono i fattori di rischio, i sintomi e i possibili trattamenti per questa infezione.

Fattori di rischio

Tutti i soggetti sono potenzialmente esposti a questo virus, indipendentemente dall’età o dallo stato sociale. Nel caso dell’herpes simplex a trasmissione sessuale, sono più esposti coloro che hanno un comportamento promiscuo e rapporti sessuali non protetti. Anche se i preservativi, non coprendo tutte la parti in cui possono essere presenti le lesioni virali, non offrono una protezione completa.

In caso di infezione e manifeste lezioni è molto importante:

astenersi dal contatto sessuale con il partner;

recarsi dal medico per la diagnosi e l’inizio della terapia;

per la diagnosi e l’inizio della terapia; informare il partner dell’infezione ed invitarlo a recarsi dal medico per accertamenti.

Sintomi

Nella maggior parte dei casi i sintomi sono poco evidenti e molti pazienti si accorgono dell’infezione sono una volta che si sono manifestate le lesioni. Queste si sviluppano a livello genitale circa 4-7 giorni dopo il contatto. Le prime vescicole tendono a unirsi tra loro formando aree più o meno ampie di ulcerazione associate a dolore e infiammazione dei linfonodi. L’herpes genitale è una malattia recidivante: in molti casi 8 soggetti su 10 verificano più riacutizzazioni.

In alcuni casi si manifestano anche sintomi quali:

febbre;

mal di testa;

eccessiva stanchezza;

mancanza di appetito.

Diagnosi

Tutto il percorso diagnostico è di esclusiva competenza del medico che procederà a una prima valutazione clinica, quindi alla coltura e a test sierologici di accertamento, soprattutto in caso di lesioni limitate o poco evidenti.

I test di coltura si effettuano di solito su un campione del fluido delle vescicole, mentre i test sierologici possono rilevare gli anticorpi anti virus HSV-1 e HSV-2 che si sviluppano dopo l’infezione e persistono.

Terapia

Il trattamento è in genere farmacologico e a base da farmaci antivirali come:

aciclovir;

famciclovir;

valaciclovir.

Eruzioni primarie, recidivanti e frequenti vengono trattate con posologie diverse sotto controllo medico. Gli stessi farmaci in crema, ossia per uso topico, sono poco efficaci e, secondo alcune evidenze, sarebbero da sconsigliare.

