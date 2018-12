L’esposizione al glifosato come reale causa di molti disturbi classificati come intolleranza al glutine. Un’ipotesi che sembra aprire la strada a nuovi possibili evidenze riguardanti l’eventuale pericolosità dell’erbicida per la salute umana. Sintomi simili a quelli dati dalla celiachia sono stati evidenziati in animali da laboratorio esposti al pesticida secondo uno studio datato 2013 e portato avanti dal ricercatore indipendente Anthony Samsel e da Stephanie Seneff, ricercatrice presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Il tema sui possibili pericoli per la salute da esposizione al glifosato è stato trattato in questi giorni anche da diversi altri media internazionale, inclusi Mother Earth News e il portale in lingua spagnola BLes. Come dichiarato dai ricercatori autori dello studio 2013, apparso per la prima volta sulla rivista Interdisciplinary Toxicology:

La celiachia e, più in generale, l’intolleranza al glutine, è un problema crescente in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa e Nord America, dove si stima che ora ne soffra il 5% della popolazione. Qui proponiamo che il glifosato, l’ingrediente attivo nell’erbicida Roundup, sia il fattore causale più importante in questa epidemia.

Una tesi rafforzata dai due ricercatori anche in un recente studio, apparso sulla rivista Journal of Crop and Weed, nel quale vengono esposti gli effetti del glifosato sui pesci. Secondo gli studiosi il sistema digerente di questi animali vedrebbe ridotta la presenza di enzimi digestivi e la flora batterica, alterando inoltre le mucose e la struttura stessa dei microvilli intestinali. Effetti che richiamano da vicino, hanno concluso Samsel e Seneff, quelle che sono alcune conseguenze della celiachia.

